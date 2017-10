Zugehört – Jede Stimme zählt

Hier reden ganz normale Menschen, die sonst selten zu Wort kommen. Eine Serie zur Nationalratswahl. Diesmal mit EDV-Entwickler Günther Trykar.

PROTOKOLLIERT VON CHRISTA ZÖCHLING

Ich kenne das Leben als selbstständiger Unternehmer wie auch als Angestellter. Schwieriger und fordernder ist es, eine eigene Firma zu haben. Wirtschafts-und Sozialpolitik sind für mich wichtige Themen, und ich muss sagen: Ich weiß gar nicht mehr, wer was alles verspricht. Die vielen Fernsehdebatten haben mich auch nicht schlauer gemacht. Die lassen alles verschwimmen. Ich kann die Kandidaten nicht mehr sehen und nicht mehr hören. Ich glaube mittlerweile, das trägt eher zur Desinformation des Bürgers bei. Es ermüdet und erschöpft, und am Ende will man von Politik gar nichts mehr wissen.

Ich glaube, es ist Sebastian Kurz, der verspricht, die Wirtschaft um 14 Milliarden Euro zu entlasten. Schön, doch wie soll das gehen? Der große Brocken sind die Sozialabgaben. Wenn ich hier kürze, muss aber der Staat auf der anderen Seite wieder zuschießen, zum Beispiel bei den Pensionen, also wieder über Steuern. Das Geld wächst doch nicht auf den Bäumen. Das ist völlig unausgegoren, das sind nur Schlagzeilen, das ist kein Programm. Und alles ist überlagert von der Ausländerfrage.



Ich will nicht, dass die Sozialpartnerschaft zertrümmert wird. Ich sehe Kammern als Interessensvertretungen.



Ich werde trotzdem wählen gehen. Nicht, weil ich von einer Partei besonders überzeugt bin, sondern, weil ich Schlimmeres verhindern will. In meinen Augen kündigt sich eine gesellschaftliche Veränderung an, wenn der neue ÖVP-Mann Kurz nach eigenem Gutdünken irgendwelche Leute auf die vorderen Listenplätze schiebt und als Kanzler von einem Durchgriffsrecht träumt. Mir ist das zu autoritär, zu viel Macht in einer Hand. Dazu kommt aus der Ecke der Freiheitlichen die Forderung nach Abschaffung der Kammern und der Ruf nach Volksentscheiden. Ich will nicht, dass die Sozialpartnerschaft zertrümmert wird. Ich sehe Kammern als Interessensvertretungen. Das Argument, es ginge nur um die Abschaffung der Zwangsmitgliedschaft, fängt nicht. Denn ich zahle als Steuerzahler auch die Parteienförderung für Parteien, die ich nicht mag.

Die SPÖ weiß nicht, wo sie hin will, und Christian Kern hat offensichtlich kein Standing in seiner Partei. Was bleibt? Ich werde vermutlich die Liste Pilz wählen. Er ist ein Abgeordneter, der in der Vergangenheit einiges in Bewegung gebracht hat, und wenn wir -wie es aussieht - Schwarz-Blau bekommen, wäre es schon ganz gut, einen Kontrolleur im Parlament zu haben.