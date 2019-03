Sie sind der häufigste Kündigungsgrund: Führungskräfte.

14.900 Euro. So viel kostet es Firmen im Schnitt, wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt. Ein Kostenfaktor, der vielen Managern nicht bewusst sein dürfte, sonst würden sie ihr Personal besser behandeln. Immerhin liegt die ungewollte Mitarbeiterfluktuation in heimischen Betrieben bei rund elf Prozent . Das hat das Beratungsunternehmen Deloitte österreichweit in einer aktuellen Umfrage erhoben. Demnach ist Unzufriedenheit mit der Führung der häufigste Kündigungsgrund unter Jobwechslern.