Österreichs Arbeitslosigkeit geht zurück, freuen sich Wirtschaftsforscher. Allerdings: Die Langzeitarbeitslosigkeit steigt zugleich stark an.

Österreichs Wirtschaft "verzeichnete im ersten Quartal 2017 das stärkste Wachstum seit sechs Jahren“, so das Wiener Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) in einer aktuellen Analyse. Auch die Arbeitslosigkeit gehe spürbar zurück. Allerdings: Der Anteil der Langzeitarbeitslosen an der gesamten Arbeitslosigkeit hat sich zugleich seit 2013 fast verdoppelt . Dies liegt laut Wifo am "starken Arbeitskräfteandrang in den letzten Jahren“, auch aus anderen EU-Staaten. Die Folge: Bei vielen Langzeitarbeitslosen ist nicht damit zu rechnen, dass auch die Löhne spürbar steigen werden - trotz Wirtschaftserholung.