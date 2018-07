Fördert Hitze die Selbstmordraten?

Mit dem Sommer verbindet man eher positive Gefühle. In Kontrast dazu stehen erhöhte Suizidraten.

Ja, Suizide häufen sich in den Sommermonaten. Heiße Temperaturen sind dabei ein ernst zu nehmender Risikofaktor, wie Forscher der Stanford University nun zeigten.

Neben Selbstmordraten und Hitzewellen in den USA sowie Mexiko analysierten sie auch 600 Millionen Postings in sozialen Medien. An heißen Tagen häuften sich Worte wie "Selbstmord","gefangen" und "einsam". Im Hinblick auf die globale Erwärmung sei auf jeden Fall mit einem Anstieg von Suiziden zu rechnen, so die Wissenschafter.

Suizide bei Hitzewellen © Video: profil.at

Hilfe & Beratung

Anonyme, kostenlose Hilfe für Menschen, die unter Depressionen und Suizidgedanken leiden:

Telefonseelsorge

Tel.: 142 (Mo-So 0-24 Uhr)

telefonseelsorge.at

Rat auf Draht

Tel.: 147 (Mo-So 0-24 Uhr)

rataufdraht.orf.at

Sorgentelefon für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Tel.: 0800/201 440 (Mo-Fr 13-20 Uhr, Sa 13-17 Uhr) sorgentelefon.at