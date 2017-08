Hyperloop besteht Praxistest

Könnte Reisen in dieser Röhre bald Realität werden? Der Hyperloop ist nach Angaben seiner Entwickler einen wichtigen Entwicklungsschritt weiter: In der vergangenen Woche bestand die futuristische Röhre einen weiteren Praxistest in der Wüste bei Las Vegas, wie die Firma Hyperloop One mitteilte. Demnach erreichte die Kapsel auf der Magnetschwebebahn Rekordgeschwindigkeiten von bis zu 310 Stundenkilometern. In der Kapsel können Passagiere ebenso wie Güter transportiert werden.