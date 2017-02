Was US-Präsident Trump mit einer Motto gemeinsam hat.

Sehr viel haben der neue amerikanische Präsident und diese Motte nicht gemeinsam. Im Grunde eigentlich nur den recht auffälligen Kopfschmuck, der jedoch kanadische Insektenkundler immerhin zur Namensgebung inspirierte: Neopalpa donaldtrumpi heißt der gerade mal fünf Millimeter große Falter aus der Familie der Palpenmotten ab sofort.

Im Gegensatz zum humanen Vorbild führte das Tier bislang eher eine Schattenexistenz. Es lagerte zwar schon recht lange in Museumsbeständen, wurde allerdings erst kürzlich entdeckt und gilt deshalb als bisher unbekannte Art. Auch was territoriale Vorlieben betrifft, sind die Unterschiede augenfällig: Neopalpa donaldtrumpi siedelt ebenso gerne in Amerika wie auch in Mexiko.