profil-Podcast: Der Homöopathie-Streit

Warum glauben so viele Menschen unerschütterlich an die Homöopathie? Was hat es mit Studien auf sich, die eine positive Wirkung von Globuli feststellen? Darüber und über viele weitere Themen der heißen Debatte über Alternativmedizin spricht profil-Wissenschaftsressortleiter Alwin Schönberger mit Professor Ulrich Berger, Vorstand des Instituts für Analytische Volkswirtschaftslehre und Vorsitzender der Gesellschaft für kritisches Denken.

Mit einem Paukenschlag setzte die Wiener Medizinuniversität die Homöopathen vor die Tür. Die Entscheidung war richtig und überfällig. Warum die irrationale, mittelalterliche Heilslehre nach 200 Jahren endgültig ins Archiv der Medizingeschichte gehört.

