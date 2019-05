Wie kann der Mensch seinem klimaschädlichen Treiben endlich Einhalt gebieten? Was muss jeder Einzelne tun, und was können wir von der Politik fordern? Florian Kraxner vom Internationalen Institut für angewandte Systemanalyse (IIASA) in Laxenburg bei Wien im Gespräch mit profil-Autor Jochen Stadler.

profil-Podcast auf iTunes:

Hier können Sie sich den Podcast auf iTunes anhören.

profil-Podcast auf Spotify:

Mehr zum Thema: