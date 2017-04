Wie erkennen Blumen den Frühling?

Kurz gefragt.

Die Schneeglöckchen sind bereits verblüht, nun sind Krokusse und Tulpen dran. Woher aber wissen Blumen, dass sie sprießen sollen? Sie orientieren sich an Temperatur und Tageslänge. Zwiebelpflanzen bilden schon im Winter in der Zwiebel Blütenvorstufen. Steigende Temperaturen erteilen dann das Signal, diese Vorstufen zu aktivieren. Zudem besitzen manche Pflanzen einen Zeitmesser: Erst wenn eine gewisse Zahl warmer Tage aufeinanderfolgt, interpretieren sie dies als „Frühling“ und nicht bloß als kurze Wärmeperiode. Schließlich spielt eine genetisch angelegte innere Uhr eine Rolle, die mithilfe von Lichtsensoren erkennt, wann die hellen Stunden überwiegen, die Tageslänge also zunimmt.