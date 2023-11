Geld und Liebe: Warum Paare über ihre Finanzen reden sollten

Über Geld spricht man nicht, man hat es, so ein Sprichwort. Während davon Ersteres in Österreich mit Sicherheit gilt, ist Zweiteres für viele nur Wunschdenken. Insbesondere für Frauen. Nach wie vor zählt Österreich im EU-Vergleich zu den Ländern mit der größten Gender Pay Gap, also dem größten Lohnunterschied zwischen Frauen und Männern. Dieser liegt laut Eurostat, dem Statistischen Amt der Europäischen Union, mit 18,8 Prozent deutlich über dem EU-Schnitt von 12,7 Prozent.



Auch nach der Erwerbstätigkeit setzt sich der Einkommensunterscheid fort und wird sogar noch größer. So lag 2022 die Gender Pension Gap in Österreich bei über 40 Prozent. Laut der Jahresstatistik der Pensionsversicherung betrug die monatliche Bruttopension von Männern im Schnitt 2.162 Euro, jene von Frauen nur 1.285 Euro. Sie liegt damit unter der Armutsgrenze von 1.392 Euro. In Österreich sind aktuell 18 Prozent der Frauen über 65 Jahren armutsgefährdet.



"Wurzel des Übels"

Eine Ursache für weibliche Altersarmut: Frauen arbeiten öfter in schlechter bezahlten Berufen und sind seltener in Führungspositionen zu finden als Männer, die wiederum häufiger im besser entlohnten MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) tätig sind. "Die Gender Pay Gap ist die Wurzel des Übels", meint Klaudia Frieben, Vorsitzende des Österreichischen Frauenrings, der Dachorganisation österreichischer Frauenvereine. "Der Lohnunterschied zwischen Frauen und Männern beruht auch auf der unterschiedlichen Bewertung von Arbeit. Das betrifft sowohl die sogenannten frauentypischen Berufe als auch die Care-Arbeit. Die machen Frauen meist unbezahlt."Dabei gehe es einerseits um die Kinderbetreuung, aber auch um die Pflege naher Angehöriger.



Die Gender Pay Gap gehe nahtlos in die Gender Pension Gap über, so Frieben. "Hier wirkt sich dann einerseits die schlechtere Bezahlung aus. Andererseits haben wir ein Pensionsrecht, das nicht der Realität der Frauen entspricht. Es orientiert sich vielmehr an einem in Vollzeit beschäftigten Mann."



Diese Einschätzung teilt auch Marietta Babos, Finanzberaterin und Gründerin von Damensache (www.damensache.at),einer Plattform zur unabhängigen Finanzberatung von Frauen. "Die letzte Umstellung des Pensionssystems war für Frauen nicht vorteilhaft." Bis 2003 hatte man die 15 bestbezahlten Erwerbsjahre als Durchrechnungszeitraum für die Pension genommen, mittlerweile beträgt der Bemessungszeitraum 40 Jahre. "Da sind die Karenz-und die Teilzeitjahre ebenso dabei. Die wirken sich dann für Frauen brutal aus."



Teilzeit kostet Pension

Viele Frauen befänden sich ihr Einkommen betreffend ab dem ersten Kind im freien Fall. Und das nicht nur jahresondern jahrzehntelang (siehe Abbildung Erwerbsbiografien im Vergleich),so Marietta Babos. "Das hat für Frauen drei fatale Folgen: Einerseits fehlt das Geld, das man nicht mehr verdient. Zweitens findet man schwer wieder auf den Karriereweg zurück. Und drittens hängt die Pension von der Anzahl der Beitragsmonate und vom Bruttogehalt ab."



Laut Statistik beträgt die Teilzeitquote der Frauen in Österreich fast 50 Prozent; im EU-Durchschnitt arbeitet dagegen nicht einmal ein Drittel in Teilzeit. Die Teilzeitquote der 25-bis 49-jährigen Frauen mit Kindern unter 15 Jahren liegt sogar bei über 70 Prozent.



Welche Auswirkungen Karenz und Teilzeit auf die Pensionshöhe haben, zeigt das Projekt "TRAPEZ-Transparente Pensionszukunft" der Sektion Frauen und Gleichstellung im Bundeskanzleramt (www.trapez-frauen-pensionen.at) auf. Das Beispiel einer 1975 geborenen Sozialarbeiterin, die nach der Geburt ihrer Tochter mit 34 Jahren in Elternkarenz geht und danach bis zur Pension aufgrund von Care-Arbeit und der Pflege der Eltern nur in Teilzeit 20 Wochenstunden arbeitet, macht eindrucksvoll deutlich: Sie erhält auf diesem Lebensweg weniger als 1.600 Euro Pension im Monat. Würde sie sich jedoch Kinderbetreuung und Pflege mit dem Partner teilen und bis zur Pensionierung in qualifizierter Teilzeit im Ausmaß von 33 Wochenstunden arbeiten, blieben ihr später einmal rund 2.000 Euro Pension. Also 400 Euro mehr. Monatlich. Netto.