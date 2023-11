Vom Börserl zur Börse: Wie Frauen investieren

Sie waren einst die Hüterinnen des Haushaltsgeldes, finanziell abhängig vom Ehemann und hatten abgesehen von der Marie im Börserl vielleicht etwas am Sparbuch. Inzwischen sind Frauen ins Börsen-Game eingestiegen und haben eine Mission: die Lücke zu schließen, die sich beim Thema Geld zwischen Frauen und Männern im Laufe der Zeit aufgetan hat. Denn wer "Gender" sagt, muss auch "Gap" sagen. Und erkennen, dass und wie all diese Gender Gaps zusammenhängen.



Bereits beim Taschengeld ist eine Gap zu beobachten: Buben bekommen mehr als Mädchen. Im Erwachsenenalter ändert sich an dieser schiefen Verteilung wenig. Denn Frauen übernehmen, der letzten Zeitverwendungsstudie zufolge, den größeren Teil der unbezahlten Care-Arbeit, was zur Gender Care Gap führt, arbeiten häufiger in Teilzeit, die ein Grund für die Gender Pay Gap ist, welche sich wiederum in der Gender Investment Gap niederschlägt. Frauen investieren seltener (und weniger) als Männer. Eine Studie der Online-Bank N26 zeigt, dass sie 29 Prozent weniger ihres Einkommens veranlagen als Männer. Ein Grund: Laut einer Studie des New Yorker Finanzdienstleisters BNY Mellon glauben viele Frauen noch immer, dass sie pro Monat rund 4.000 Euro verfügbares Einkommen benötigten, um einen Teil ihres Geldes überhaupt erfolgreich investieren zu können. Im Vergleich ziehen Männer bereits bei geringerem Einkommen Investitionen in Betracht, während Frauen bei gleichem Einkommen weniger investieren. Die Folge: Sie können die Gender Pension Gap selten durch private Vorsorge schließen.





Mangelndes Finanzwissen? Fehlendes Kapital!



Monika Kovarova-Simecek lehrt und forscht an der Fachhochschule St. Pölten, dort leitet sie den Masterstudiengang Digital Business Communications. Dieser nahm im Rahmen eines Forschungsprojekts Frauen am Kapitalmarkt unter die Lupe. "Wie viele Frauen am Kapitalmarkt partizipieren, wissen wir aus den aktuellen Erhebungen des Deutschen Aktieninstitutes. Diese Zahlen sind in den letzten Jahren gestiegen, das ist sehr positiv zu bewerten. Ähnliche Entwicklung können wir auch für Österreich annehmen."



Die Statistik zeigt: "Im Pandemiejahr 2020 gab es einen rasanten Anstieg, insbesondere unter jüngeren Aktionärinnen und Aktionären war es ein Plus von 67 Prozent",so Kovarova-Simecek. "Doch auch wenn Frauen ihre Finanzen zunehmend in die eigene Hand nehmen, war der Zuwachs unter männlichen Aktionären dreimal so hoch."



Als Erklärung dafür wird häufig die fehlende Finanzbildung von Frauen angeführt. "Das greift jedoch zu kurz", sagt Kovarova-Simecek. "Wir wissen aus Untersuchungen, dass Frauen und Männer gleich viel Know-how haben, Frauen ihr Finanzwissen aber unterschätzen und sich daher nicht an das Thema Investments heranwagen. Bei Männern ist das genau umgekehrt."



Was Frauen vor allem fehle, um die Männer am Aktienmarkt zu überholen oder zumindest mit ihnen gleichzuziehen, sei das investierbare Kapital. "Knapp die Hälfte der Frauen arbeitet in Teilzeit, vielfach um Betreuungspflichten nachzukommen",sagt Kovarova-Simecek. "Mit einem Teilzeit-Gehalt geht sich Investment oder solider Vermögensaufbau einfach nicht aus."