Heinz Lederer zur orf.at-Debatte: Sterben auf Raten

So bestätigen aktuelle Mediengutachten, dass Investitionen in zwei- bis dreistelliger Millionenhöhe ins deutsche Ausland fließen und nicht durch den privaten österreichischen Medienmarkt aufgefangen würden. Eine Befragung der größten österreichischen Werbeschaltagenturen ergibt ein ähnliches Bild. Wir wären nicht mehr weit davon entfernt, als degenerierter Wurmfortsatz des deutschen Medienmarktes zu agieren.

Ja, der ORF hat Reformbedarf. Aber auf einem anderen Feld. Besonders in der Corona-Zeit bewegte sich der Sender in seiner programmlichen Ausrichtung zunehmend aus einer Position von der Mitte der Gesellschaft in Richtung Oberlehrer der Nation. Während die wichtige gesundheitliche und arbeitsrechtliche Breiteninformation noch dem öffentlich-rechtlichen Auftrag entsprach, war die Berichterstattung phasenweise zu belehrend. Folglich verzeichnete das Vertrauen der Österreicher:innen in Nachrichten einen Rückgang um 5,7 Prozentpunkte auf 40,6 Prozent der Befragten, wie Statistiken des Digital News Report Austria 2022 belegen. Eine vom ORF in Auftrag gegebene Studie bestätigt diese Erkenntnisse.

Folglich muss der ORF auf programmlicher Ebene auf allen Kanälen modernisiert werden, um den öffentlich-rechtlichen Auftrag wieder zu erfüllen. Partei- und Regierungswünsche dürfen bei dieser Neupositionierung des ORF keine tragende Rolle spielen.