Konrad Paul Liessmann: „Praxis der Selbstzensur“

profil: Ab wann wird aus Erregung Streit?

Liessmann: Schon in der antiken Rhetorik machte man eine feine Unterscheidung zwischen der Dialektik, der Methode der argumentativen Auseinandersetzung, wie sie zum Beispiel Wissenschafter führen, bei der es um die Sache geht und an deren Ende man der Wahrheit ein Stück näher gekommen ist. Und der Eristik, der Technik des Streitgesprächs. Arthur Schopenhauer hat im 19. Jahrhundert darüber ein Büchlein geschrieben: „Die Kunst, recht zu behalten“. Im Streit geht es darum, dass der Konkurrent am Ende klein beigibt, zerknirscht dasteht oder wutentbrannt das Podium verlässt. Es geht nicht um Wahrheit, sondern um den Triumph über einen anderen. Deshalb ist der Begriff Streitkultur eigentlich ein Widerspruch in sich. Aber er hat sich eingebürgert, gerade in der Politik.

profil: Wie ist es um die Diskurskultur in der Politik bestellt?

Liessmann: In einer politischen Debatte geht es um Macht, Machtgewinn und Machterhalt. Wir haben uns in zivilisierten Demokratien daran gewöhnt, dass man dabei Spielregeln einhält, etwa den politischen Gegner nicht untergriffig oder ad personam attackiert. Diese Regeln sind leider aufgeweicht. Man hat den Eindruck, dass in der Politik mittlerweile nahezu alles erlaubt ist.

profil: Politikerinnen und Politiker beklagen die Verrohung von Sprache und Diskurskultur. Zu Recht?

Liessmann: Wenn man sich diverse Chatprotokolle anschaut, dürfte in der Politik ein rauer Umgangston herrschen. Aber ich vermute, dass Gewerkschafter, die sich früher am Biertisch über Unternehmer unterhielten, das auch nicht in feiner Sprache taten – und umgekehrt. Neu ist, dass alles sofort publik gemacht wird, rund um die Uhr zugänglich ist und nie mehr aus dem Netz verschwindet. Auch deshalb werden Debatten unversöhnlicher – gerade bei brisanten Themen wie der Pandemie oder der Flüchtlingswelle.