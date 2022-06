Rudolf Fussi: „Rudi will (immer) streiten“

Im Journalismus wird viel zu oft berichtet, was jemand sagt, die Einordnung wird zu oft sträflich vernachlässigt. Dass die Inseratenkorruption ihren Beitrag dazu leistet oder etwa der skandalöse Parteieneinfluss im ORF, ist aus meiner Sicht evident. Doch das Problem der Diskursvermeidung zieht sich bis weit in politische Kreise hinein. Man setzt seine Botschaft ab, Nachfragen werden als Ärgernis empfunden. Politik ist zu reinstem Klientelismus verkommen, man will gar nicht mehr ernsthaft debattieren. Bis heute kann ich nicht nachvollziehen, warum jemand in die Politik geht und sich nicht täglich auf inhaltliche Auseinandersetzung freut. Vielleicht wegen der intellektuellen Unfähigkeit.