Soll der Staat die Preise deckeln? Nein, sagt Lukas Sustala

Mit dem Deckel in die Insolvenz

Wenn der Staat diese Signale völlig willkürlich einsetzt, riskiert er Knappheiten und Schwarzmärkte, oft genug zum Schaden derer, die vorgeblich im Fokus stehen: Menschen mit geringeren Einkommen. Ungarns Preisdeckel signalisiert etwa auch österreichischen Autofahrern: Kommt nach Ungarn.

Was Höchstpreise anrichten können, kann man derzeit auch in Großbritannien beobachten. Dort haben die Versorger tatsächlich gesetzliche Vorgaben für maximale Kosten für Strom und Gas verordnet. Eine der Konsequenzen sorgt gerade für heftige Debatten: 30 von 70 Versorgern haben bereits Insolvenz angemeldet. Millionen von Haushalten haben also über Nacht nicht nur ihre Versorgungsunternehmen verloren, sondern müssen sich jetzt neue Verträge, zumeist auch noch einmal mit massiv teureren Kosten, suchen.

Weniger Miete für Reiche im Altbau?

Wo der Staat Preise manipuliert, weil es Politikern zu anstrengend ist, gute Rahmenbedingungen zu schaffen, drohen vor allem Versorgungsprobleme. Wer Mieten deckelt, statt Hürden für Neubau abzubauen, muss sich auf weniger neue Mietwohnungen einstellen und einen schwierigeren Markt gerade für Menschen mit geringen Einkommen. Denn diese sind es – das zeigen Studien von den USA bis Europa –, die vom sinkenden Angebot durch einen Mietdeckel besonders betroffen sind, während Gutverdiener in ihren Bestandswohnungen durch niedrige Mieten subventioniert werden.

Wer Strom- oder Energiepreise deckelt, wird weniger Ausbau der Erneuerbaren Energien ernten und entfernt sich vom Ziel der Klimaneutralität. Und wer die Preise von Brot deckelt, wird zuallererst bei den Bäckerinnen und Bäckern den Druck erhöhen. Wenn Mehl, Eier, die Miete oder die Arbeitsstunde deutlich teurer werden, dann sorgt ein Höchstpreis für Brot dafür, dass – wo möglich – bei Zutaten gespart wird. Die Inflation erhöht dann kurzfristig vielleicht nicht den Preis, aber mindert den Wert der Ware, reduziert das Angebot und wird auch viele Bäckereien aus dem Markt zwingen.

Es ist wichtig, in der aktuellen Teuerungskrise nicht mit Scheinlösungen zu agieren. Denn eines ist klar. Die Inflation ist nach Jahren ultralockerer Geldpolitik gekommen, um zu bleiben. Die Erzeugerpreise, also jene Kosten, zu denen Unternehmen produzieren, sind im April bereits um 22 Prozent im Jahresvergleich gestiegen. Ein Teil dieser Preissteigerungen in den Fabriken und im Handel wird weitergegeben, Preisdeckel hin oder her. Sonst wird es eng mit der Versorgung. Deswegen muss sich die Politik vor allem auch um durchhaltbare Maßnahmen bemühen.

Die bessere Alternative zu Deckeln: Kaufkraft stützen. Das kann der Staat in Österreich vor allem mit Entlastungen tun, indem er den Menschen mehr von ihren Arbeitseinkommen oder ihrer Pension lässt. Wer auf Sozialleistungen angewiesen ist, könnte davon profitieren, dass sie nun schneller an die höheren Preise angepasst werden. Das ist einfach und treffsicher. Und Einkommen sollten nicht mit immer höheren Steuern belastet werden, nur weil auch die Inflation hoch ist. Deshalb: Weg mit der kalten Progression. All das hat wesentlich weniger unerwünschte Nebenwirkungen als Preisdeckel.