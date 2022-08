Soll die OMV verstaatlicht werden? Ja, sagt Barbara Blaha

Aktuell fließen zwei Drittel der Ausschüttungen an private und teils ausländische Aktionäre. Für einen Kredit zur Vollverstaatlichung müsste die Republik Österreich knapp 115 Millionen Euro an Zinsen ausgeben. Schreibt man die durchschnittliche Dividende seit dem Jahr 2005 fort, käme mehr als das Doppelte (270 Millionen) an jährlichen Ausschüttungen herein. Ein gutes Geschäft.

Stattdessen sehen wir: Für die unternehmerische Fehlentscheidung, sich völlig von russischem Gas abhängig zu machen, lässt die OMV uns zahlen: Die Republik subventioniert den Gaseinkauf aus anderen Ländern mit viel Steuergeld. Und das, obwohl die OMV selbst über genug Einnahmen verfügt, hat sie doch an den Tankstellen die Preise kräftig hochgeschraubt. Fürs Herstellen von Benzin und Diesel verlangt sie seit Kriegsbeginn das Doppelte, teils das Dreifache und schreibt Rekordgewinne: Allein im ersten Halbjahr waren es heuer zwei Milliarden mehr Gewinn als im Schnitt der vergangenen drei Jahre. Der Konzern treibt so auch die Teuerung mit an. Gegen die Klimakrise braucht es zwar höhere Benzinpreise – so lange der Konzern zu zwei Dritteln in privater Hand ist, fehlen dem Staat jedoch die Einnahmen, um die sozialen Folgen auszugleichen.

Grundsätzlich gilt: Jede Verstaatlichung oder Privatisierung ist im Einzelfall zu beurteilen, Patentrezept gibt es keines. BUWOG und Austria Tabak waren Privatisierungsfiaskos. Bei der OMV spricht vieles für mehr Staat.