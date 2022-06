Wie steht es um die Streitkultur in der Politik?

In der Pandemie ging es vielen so. Wozu noch mit Andersdenkenden reden, wenn man doch nur gegen eine Wand läuft? Ich spürte das Aufkommen der Gesprächsverweigerung in mir schon vorher, wenngleich aus anderen Gründen. Zwischen Dezember 2017 und Mai 2019 hatte ich eine nie zuvor empfundene Abneigung und wohl auch Verachtung gegenüber so manchen politisch Andersdenkenden und deren Verhalten; die Ablehnung eines Gesprächs lag mir daher weit näher, als es zu führen. Wenn auf einer Seite das Ausmaß an Unredlichkeit, Unfairness, Kaltschnäuzigkeit und die Profession der Verschleierung solcher Haltungen derart zunimmt, entsteht auf der anderen Seite eine emotionale Blockade, die jeden Zugang erschwert. Doch die Demokratie lebt vom Streit. Unabhängig davon, bei wem die Ursache für die Blockade liegt, und so schwer es fällt: Beide Teile stehen in der Verantwortung, sie aufzulösen. Ohne Zweifel, ohne Debatte, ohne das Ringen um Antworten keine Entwicklung, ohne Respekt vor der Meinungsvielfalt keine offene Gesellschaft. Demokratie kann verdammt mühsam sein.e Beeinflussung gesellschaftlicher Entwicklungen zu verzichten.