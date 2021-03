3,3 Milliarden Euro für Österreich

Nun ist er in Kraft. Seit Oktober können Regierungen Reformen und Projekte bei der Kommission einreichen, die aus ihm finanziert werden soll. Die Frist läuft noch bis 30. April. Danach prüft die Kommission, ob alle Voraussetzungen erfüllt sind. Denn es gelten einige Regeln: So müssen mindestens 37 Prozent der Projekte eines Landes im Zusammenhang mit Klimaschutz stehen; weitere 20 Prozent müssen in die Förderung von Digitalisierungsprojekten fließen; außerdem müssen soziale Ziele berücksichtigt sein.

Ein Land kann also nicht einfach irgendwelche Vorhaben einreichen. Umso verwunderlicher ist, dass Österreichs Regierung bisher nichts getan hat. „19 Mitgliedstaaten haben bereits Entwürfe ihrer Pläne oder weite Teile davon vorgelegt“, teilt eine Sprecherin der EU-Kommission auf profil-Anfrage mit. Bleiben acht Nachzügler – unter ihnen findet sich Österreich. Mehr noch: Wie profil aus Brüsseler Kreisen erfahren hat, haben die meisten Nachzügler zumindest Vorgespräche mit der Kommission geführt oder unfertige Entwürfe abgeliefert. Lediglich drei Länder haben bisher noch gar nichts getan: Neben dem kleinen Luxemburg, das kaum ins Gewicht fällt, wären das Irland und Österreich.

Dementsprechend steigt der Druck auf die türkis-grüne Regierung. Kritik in Sachen EU-Aufbauplan kommt beispielsweise von SPÖ-Politikern und Gewerkschaftern. Man habe „bereits im Dezember in einem Schreiben an den Bundeskanzler Forderungen formuliert“, sagte letzte Woche auf Radio Ö1 Wolfgang Katzian, Präsident des Österreichischen Gewerkschaftsbunds (ÖGB) – nichts sei geschehen. Doch nicht nur rote Gewerkschafter, auch ÖVP-Parteifreunde klingen zusehends nervös. „Bereits im November 2020 forderten die Länder die Einbindung in die Erstellung dieses Reformplans“, teilt auf profil-Anfrage Hermann Schützenhöfer (ÖVP) schriftlich mit, der steirische Landeshauptmann und zugleich derzeitige Vorsitzende der Landeshauptleutekonferenz. Laut dem Landeshauptmann trafen sich Schützenhöfer und Edtstadler am vorvergangenen Freitag zum Gespräch in Sachen Aufbauplan. „Dort habe ich einmal mehr klargemacht, dass Zusammenarbeit das Um und Auf ist. Es ist wichtig, dass die Länder eingebunden werden, wofür diese Mittel verwendet werden.“

Akteure wie Bundesländer und Gewerkschaften werfen sich ins Zeug für den EU-Aufbauplan, weil sie dabei durchaus einiges mitzureden haben. So sehen es zumindest die Pläne der EU-Kommission vor. „Die Kommission hat alle Mitgliedstaaten aufgerufen, mit Sozialpartnern und anderen relevanten Stakeholdern in einen breiten politischen Dialog zu treten, um den Aufbauplan vorzubereiten“, erklärt eine Kommissionssprecherin gegenüber profil. Stakeholder: Das wären etwa Bundesländer, Gemeinden, Gewerkschaften, Jugendorganisationen oder zivilgesellschaftliche Initiativen wie Umweltschutz-NGOs. In den Einreichungen, die an Brüssel geschickt werden, muss jeweils Bericht darüber erstattet werden, „inwiefern die Inputs von Stakeholdern berücksichtigt wurden und inwiefern sich dies im Plan widerspiegelt“, heißt es in einem Erklärdokument der Kommission für die EU-Staaten.