5 Dinge, die Sie über Multi-Level-Marketing wissen müssen

2. Ist MLM und Schneeballsystem dasselbe?

Nein, sagt die von profil befragte Rechtsexpertin Barbara Bauer vom Verein für Konsumenteninformation (VKI): „Bei seriösen Unternehmen kann man mit dem Verkauf des Produkts allein einen Gewinn machen“, erklärt die Juristin. „Beim Schneeballsystem beziehungsweise Pyramidenspiel liegt der Fokus wiederum am Gewinnen neuer Vertriebspartner und nicht mehr am Verkauf des Produktes“, sagt Bauer. Ähnlich sieht das auch der Obmann des Bundesgremiums Direktvertrieb in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). „Ein seriöses Direktvertriebssystem hat ein klares Produkt, eine physische Ware mit einem Marktpreis und alle, die am Verkauf dieses Produkts mitarbeiten, werden am Umsatz beteiligt“, sagt Krasser. Geld für das bloße Anwerben neuer Partner, gebe es aber keines, so der Vertreter der Wirtschaftskammer.