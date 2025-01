Arnold Schiefer im Fokus: Von der zweiten Reihe zu Kickls Finanzminister?

Noch gibt sich Schiefer zurückhaltend, was ein Ministeramt betrifft: „Schauen wir mal, wer was wird. Mein Job für das Wochenende ist es einmal, die Zahlenbasis für den Budgetpfad aufzubereiten.“ Dass er sich der Aufgabe gewachsen sieht, wird im persönlichen Gespräch allerdings schnell klar. Und solche Gespräche hat Schiefer zuhauf geführt. Seit Monaten bearbeitet er die Wirtschaftszirkel des Landes, um für eine FPÖ-Regierungsbeteiligung zu werben. Das Wirtschaftsprogramm der FPÖ mit klarer liberaler Schlagseite stammt aus seiner Feder.

Schiefer ist nicht nur Mitverfasser dieses Schriftstücks, er ist Kickls Mann für die Zahlen. Nehammer schob das Papier – bildlich gesprochen – wieder zurück. Er hatte versprochen, nicht mit Kickl zu koalieren. Jetzt geht sein Nachfolger, der designierte ÖVP-Chef Christian Stocker, in Regierungsverhandlungen mit den Blauen. Schiefer wird für seine Partei die Bereiche Budget und Finanzen verhandeln. Zugespitzte Formulierungen – sei es über die Russland-Sanktionen, die EU oder das Asylthema – hört man von Schiefer kaum. „Mit der politischen Meinung ist es wie mit der Religion. Das trägt man im Herzen und diskutiert das am Wirtshaustisch. Aber im Tagesgeschäft hat Ideologie nichts verloren, da muss man pragmatisch sein.“

Zur ersten Sondierung – damals noch mit Karl Nehammer – kam Herbert Kickl zwei Wochen nach der Wahl mit leichtem Gepäck. Fünf A4-Seiten hatte der FPÖ-Chef dem damaligen ÖVP-Bundeskanzler mitgebracht. Das Papier, das mittlerweile öffentlich ist, trägt nicht die Handschrift des Polemikers Herbert Kickl. Es klingt in weiten Teilen nach dem pragmatischen Verbinder Schiefer: Heinz-Christian Strache und Sebastian Kurz seien weg, Ibiza Geschichte, es sei also Zeit für einen Neustart. Das Dokument enthält neben einem Zeitplan für die Sondierungsgespräche auch eine ganze Reihe schon sehr konkreter Vorschläge, wie man das Budget sanieren könnte – fünf Prozent Einsparungen bis 2026. Wie neue Wachstumsimpulse geschaffen werden könnten – keine neuen Steuern, Senkung der Körperschaftssteuer, also der Steuer auf Unternehmensgewinne, für kleinere Betriebe auf 15 Prozent. Und eine Reihe weiterer Vorschläge wie Bürokratieabbau und ein neues Standortgesetz. Die für die FPÖ sonst so typischen Themen wie Asyl, Migration oder Sicherheit fallen im Vergleich geradezu mager aus.

Schiefer gilt als einer, der sich extrem gut auf andere Menschen einstellen kann. Gerne suche er das Vier-Augen-Gespräch in vertraulicher Atmosphäre, mit dem Du-Wort ist „Nolte“ – so Schiefers Spitzname – nicht sparsam. Soziale Intelligenz nennen es die einen, Opportunismus die weniger wohlmeinenden. „Er ist eine Spielernatur, liebt es, die Fäden im Hintergrund zu ziehen“, sagt einer, der ihn gut kennt.

Wofür Schiefer politisch steht, ist auch nicht immer so eindeutig. Ehemalige Weggefährten, Kollegen und sogar Funktionäre anderer Parteien finden im Gespräch mit profil lobenden Worte für seine Qualitäten als Manager. Viele Feinde hat sich Schiefer im Lauf seiner Karriere nicht gemacht. „Pragmatismus“ ist das Wort, das am häufigsten fällt, wenn man fragt, wie Schiefer ist.

Die FPÖ möchte ein EU-Defizitverfahren mit Vorgaben und unter EU-Aufsicht um jeden Preis vermeiden. „Das Ziel muss sein, das Budget aus eigener Kraft zu sanieren“, sagt Schiefer. Und das hat auch mit Ideologie zu tun. Man möchte nicht durch Brüssel in seiner Budgetgebarung besachwaltet werden, lautet der Tenor in der Partei. Ohne Kuratel aus Brüssel müsste Österreich im ersten Jahr noch mehr einsparen – fünf bis sechs Milliarden Euro. Der gesamte Konsolidierungsbedarf liegt irgendwo zwischen 18 und 21 Milliarden Euro. Im EU-Konsolidierungsverfahren bekommt man in der Regel etwas mehr Zeit als ohne.

Arnold Schiefer verfügt auch über Erfahrung in der politischen Basisarbeit. Schiefer, er ist Mitglied der schlagenden Burschenschaft Teutonia, engagierte sich in den Freiheitlichen Schüler- und Studentenorganisationen. Während seines BWL-Studiums dockte er in den 1990er-Jahren bei der Innsbrucker FPÖ an, als Organisationsreferent und Wahlkampfmanager. Als der damalige Stadtparteichef Rudi Federspiel nach Kritik an Jörg Haider im Februar 1998 aus der FPÖ ausgeschlossen wurde, bewarb sich Schiefer als dessen Nachfolger. Er verlor die Abstimmung gegen den erfahreneren Elmar Denz: Das Duell um die Obmannschaft endete ohne Verwundungen. Schiefer blieb als Obmann-Stellvertreter in der zweiten Reihe und zog in den Gemeinderat ein.

In den Nullerjahren managte er die Kabinette der blauen Verkehrsminister Monika Forstinger und Mathias Reichhold und konnte dort die Kurzlebigkeit politischer Karrieren aus nächster Nähe beobachten. Schiefer überlebte nicht nur Forstinger und Reichhold, er stieg in der Ministerialbürokratie bis zum Sektionschef auf und wechselte unter Minister Hubert Gorbach 2005 ins Management der Österreichischen Bundesbahnen. Heute, knapp 20 Jahre später, gibt es kaum eine Führungsposition bei den ÖBB, die Schiefer nicht ausgeübt hat. Er war Projektleiter für den Bau des Wiener Hauptbahnhofes, sanierte die marode ungarische ÖBB-Güterbahntochter MAV Cargo, hatte Vorstandsmandate in mehreren Teilgesellschaften des Konzerns.

Sprungbrett Verkehrsministerium

Einmal hat er sich bei der Karriereplanung verzockt: 2013 zog es den Rastlosen zum Baukonzern Alpine. Wenige Monate später musste das Unternehmen Insolvenz anmelden. Schiefer wechselte in den Vorstand der Hypo Alpe Adria-Abbaugesellschaft Heta. Bis zur nächsten FPÖ-Regierungsbeteiligung. Norbert Hofer installierte seinen Parteifreund 2018 anstelle der roten Aufsichtsratsvorsitzenden Brigitte Ederer in der ÖBB-Konzernholding.

Lang hielt es ihn nicht im Aufsichtsgremium: Im April 2019 übernahm Schiefer den hoch dotierten Posten als ÖBB-Finanzvorstand. Mit dem heutigen, SPÖ-nahen Vorstand Andreas Matthä ist er nach wie vor befreundet. Aus dem Umfeld des Vorstands erzählt man, dass beide in Sitzungen wie ein „altes Ehepaar“ agiert hätten und sich manchmal nur über Blickkontakt ausgetauscht hätten.

Schiefer galt auch als Verfechter einer blau-roten Koalition – zumindest bis zum Frühjahr 2024. „Wir sind nicht die Partei der Großindustriellen und wir haben sicher auch genug Berührungspunkte mit der SPÖ“, sagt er heute dazu. Unter Andreas Babler sei es aber nur noch ums Umverteilen und nicht mehr um Leistung oder Aufstieg gegangen. Und so war nicht nur die FPÖ recht bald ein rotes Tuch für Babler, sondern auch Babler für die FPÖ.

Mastermind im Hintergrund

Seit Jahren steht Schiefer wechselnden FPÖ-Parteichefs als Berater, Experte und Verhandler zur Verfügung, ohne dabei selbst ein öffentliches Amt oder eine Parteifunktion auszuüben. Schon einmal, im Jahr 2017, hat Schiefer eine Koalition mit der ÖVP im Bund verhandelt. Sein Gegenüber in wichtigen Fragen war damals – und auch noch später – der ehemalige Generalsekretär im Finanzministerium, Thomas Schmid. Auch als es um die Staatsholding ÖBAG ging. Seine Chats mit Schmid brachten Schiefer eine Ladung in den Ibiza-U-Ausschuss zum Thema Posten-Deals ein. Ermittlungen wegen einer mutmaßlichen Falschaussage vor dem parlamentarischen Aufklärungsgremium wurden später von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft eingestellt.