AUA: Kollektivvertrag im Landeanflug

Über die genauen Forderungen hüllten sich Betriebsrat und Gewerkschaft in der Öffentlichkeit in Schweigen. vida-Vorsitzender Roman Hebenstreit hatte wiederholt erklärt, dass es bei der Bezahlung der AUA-Crews im Vergleich zur Konzernmutter Lufthansa eine eklatante Ungleichbehandlung von bis zu 40 Prozent Unterschied gebe. „Eine Angleichung an die Lufthansa haben wir nie gefordert, dann müssten wir fast das Doppelte verdienen“, sagt Stratberger. Das wäre für die AUA nicht zu stemmen, ist auch der Betriebsrat überzeugt. „Wir wollen eine Annäherung an die Lufthansa-Gehälter und verdienstmäßig die Nummer drei hinter Lufthansa und Swiss werden“, so Stratberger. Auch das Personal bei Lufthansa-Billigairline Eurowings würde besser bezahlt werden: „Würde ich dort gleich viel arbeiten wie bei der AUA, würde ich mit dem Tarifvertrag von heute 25 Prozent mehr verdienen“, ist der Pilot überzeugt.

Das letzte bekannte Angebot des Managements hatte Piloten und Bordpersonal aber nicht überzeugt. Zur Erinnerung: Die AUA-Führung bot rückwirkend ab dem 1. März ein Gehaltsplus von acht Prozent und weitere fünf Prozent jeweils ab Jänner 2025 und 2026 für die rund 3400 Pilotinnen und Flugbegleiter.

Bei der Abstimmung unter den Mitgliedern der Gewerkschaft hatten sich 90 Prozent gegen dieses Angebot entschieden. Das sei eine „Fake-Befragung“ gewesen, weder transparent noch repräsentativ, monierte Günther Ofner, Flughafen-Wien-Vorstand und Luftfahrt-Obmann der Wirtschaftskammer. Die Wahlbeteiligung lag bei 88 Prozent, rund 60 Prozent des etwa 3400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umfassenden Bordpersonals sind Mitglieder der Gewerkschaft vida. Unter den Piloten ist der Organisationsgrad höher, beim Kabinenpersonal niedriger. Die Kritik am Abstimmungsprozess kann Betriebsratschef Stratberger nicht nachvollziehen: „Die Gewerkschaft kann nur ihre eigenen Mitglieder befragen, und jedem steht es offen, Mitglied zu werden.“

Das gewählte Prozedere hatte wohl auch rechtliche Hintergründe: Bei der Abstimmung wurde gleichzeitig abgefragt, ob die Mitglieder – im Falle einer Ablehnung des AUA-Angebots – bereit wären, Kampfmaßnahmen mitzutragen. Streiks sind in Österreich in aller Regel gewerkschaftlich organisiert, der Betriebsrat kann nicht dazu aufrufen. Es war jedoch nicht so, dass sich die Parteien unversöhnlich gegenübergestanden wären: „Die Gesprächsbasis zwischen Vorstand, Gewerkschaft und Betriebsrat ist in Ordnung“, sagte Stratberger. Er respektiere das Management, es mache einen guten Job.

Am Donnerstagabend, Punkt 18 Uhr, verkündete die AUA dann die Einigung: Die Gehälter aller Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter und Pilotinnen und Piloten werden in drei Stufen ab April 2024 sowie ab Jänner 2025 und Jänner 2026 um insgesamt durchschnittlich 19,4 Prozent steigen. Die Gesamtlaufzeit wurde bis Dezember 2026 festgelegt. Zusätzlich können im Jahr 2026, abhängig vom Unternehmensergebnis 2025, bis zu zwei weitere Prozentpunkte an Erhöhung erfolgen. Die Gehälter der Co-Pilotinnen und -Piloten werden im Schnitt um zusätzliche elf Prozent steigen. Damit folge man der internationalen Marktentwicklung, heißt es aus dem Unternehmen.

Verhandlungsmacht in Wien

Dass Betriebsrat und Gewerkschaft mitunter recht hoch pokern, liegt auch daran, dass der Standort Wien für die Lufthansa – obwohl erlösschwächer als München oder Zürich – durchaus ein Asset ist. Die Luftfahrt insgesamt leidet in Post-Corona-Zeiten daran, dass Geschäftsreisen markant weniger geworden sind. Die innerdeutschen Linien der Lufthansa sind von dieser Entwicklung massiv betroffen. Urlaubsflüge hingegen steigen kontinuierlich an, und die von Fernweh geplagte Klientel ist, Teuerung hin oder her, auch bereit, mehr Geld auszugeben. Das spielt der AUA, die seit jeher viel touristischer ausgerichtet ist als ihre Konzernmutter, in die Hände. Innerhalb der Lufthansa-Gruppe ist sie die pünktlichste Airline. Dazu kommt, dass die reinen Crew- und Stationskosten – also die Kosten für den Standort in Wien – bei der AUA im Vergleich relativ günstig sind. Innerhalb der Lufthansa-Gruppe gilt die AUA damit als jene Airline, die am günstigsten Flugmeilen produziert, und das sei ihre Existenzberechtigung, erzählen Insider.

Der Flughafen Wien indes gehört zu den teuersten in Europa, für ihn spricht aber, dass er Passagiere sehr schnell umsteigen lässt. Sogar bei transkontinentalen Flügen ist das ab 25 Minuten zu schaffen. Das macht Schwechat zu Europas schnellstem Transferflughafen. Bordbetriebsratschef Rainer Stratberger sieht die Airline insgesamt gut aufgestellt: „Die AUA ist effizient und produktiv. Ich sehe keine Bedrohungen, die es notwendig machen würden, devot in die Gehaltsverhandlungen zu gehen“, sagt der Pilot.