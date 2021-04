Bedingungsloses Grundeinkommen: Eines für alle

Und das moderate, substitutive Konzept?

„Eine substitutive Auszahlung würde für Österreich bei ansonsten konstanten Staatsausgaben zusätzliche Budgetmittel von jährlich etwa 15 Milliarden Euro erfordern“, heißt es in einer Studie der Universität Linz vom vergangenen Jahr. Diese Summe aufzubringen, wäre viel realistischer. Manche derzeitigen Sozialleistungen – etwa Mindestsicherung und Arbeitslosengeld bis zu einer bestimmten Höhe – könnte man streichen, weil sie nunmehr eben in Form des neuen Grundeinkommens fließen. Und der Rest? Er ließe sich etwa durch Abgaben auf klimaschädliches aufbringen oder durch eine bessere Besteuerung von Vermögen und multinationalen Konzernen. Gerade Vermögen ist bisher in Österreich im internationalen Vergleich extrem niedrig besteuert.

Zumindest die abgespeckte, substitutive Variante des BGE wäre also durchaus finanzierbar.

Aber was wären mögliche Folgen?

Bereits heute gibt es die Mindestsicherung, die derzeit (für alleinstehende Personen) monatlich 949 Euro ausmacht. Sie ist allerdings – im Gegensatz zum BGE – an Bedingungen geknüpft. So müssen sich Empfänger aktiv um einen Job bemühen; zudem dürfen sie keine größeren Vermögen besitzen. Derartige Voraussetzungen würden beim BGE wegfallen. Außerdem würden manche Bevölkerungsgruppen, die bisher nicht unter das Regime der Mindestsicherung fallen, in den Genuss des neuen Grundeinkommens kommen. Da wären beispielsweise Studierende oder etwa Hausfrauen.