Anwälte, die einem Ministerialbeamten Hilfe bei der Glücksspielreform anbieten, ein diskretes Mail aus einem Parlamentsklub an einen Casinos-Vorstand, ein möglicher Deal in Wien und ein Aufsichtsratsjob für den Mann einer Kanzler-Beraterin. Chat-Protokolle und E-Mails zeigen, wie in Österreich Gesetze gemacht und Posten vergeben werden.

von Stefan Melichar , Christina Hiptmayr