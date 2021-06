Wie profil in seiner aktuellen Ausgabe berichtet, hat der frühere Finanzminister Hartwig Löger in der Casinos Affäre brisante Aussagen gegenüber der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ( WKStA) getätigt. Am 11. Dezember 2019 wurde Löger als Beschuldigter einvernommen und dabei unter anderem nach einer Notiz gefragt, die die Ermittler auf dem Handy von Casinos-Aufsichtsratschef Walter Rothensteiner entdeckt hatten. Darin hieß es unter anderem: „190201 Löger – Hat mit Graf konferiert, der hat irgendeinen Hintergrund Deal mit den Blauen. Daher ist Sidlo ein Muss.“