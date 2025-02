Auge um Auge, Zoll um Zoll

Die USA importieren ein Viertel ihres Stahls aus dem Ausland. Das mit der Inlandsproduktion auszugleichen – neue Fabriken hochzuziehen, die nötigen Rohstoffe zu beschaffen – wird einiges an Zeit benötigen. Und es wird zunächst einmal teuer. Vor allem für die US-Konsumenten und -Konsumentinnen. „Als Ökonomin ist das alles sehr schwer zu verstehen, denn die USA schneiden sich massiv ins eigene Fleisch“, sagt Elisabeth Christen, Außenhandelsökonomin am Wirtschaftsforschungsinstitut (WIFO).

Zur Erklärung: Der US-Präsident hat mittels Dekret neue Zölle für alle Stahl- und Aluminiumimporte inklusive Vorerzeugnisse auf den Weg gebracht. In Kraft treten sollen diese am 12. März, und sie treffen so gut wie alle Länder. Nur für Australien hat Trump eine Ausnahme angedeutet. Weil: „Sie sind sehr weit weg, und sie kaufen viele Flugzeuge.“ Damit will der US-Präsident vor allem die heimische Stahlerzeugung ankurbeln. „Es ist an der Zeit, dass unsere großartigen Industrien nach Amerika zurückkehren“, sagte er dazu.

Das sehen auch einige Wirtschaftsgrößen in den USA so. Der Chef des Automobilriesen Ford, Jim Farley, warnte vor „Kosten und Chaos“, sollten die Zölle wie angekündigt in Kraft treten. Ford kauft selbst viel Aluminium und Stahl für die Automobilerzeugung im Ausland. Die Zölle könnten jeden Kleinwagen für die Endkunden um 2000 bis 3000 US-Dollar verteuern, meint Farley. Das WIFO prognostizierte kürzlich einen Rückgang der Wirtschaftsleistung in den USA wegen der neuen Zölle um 0,04 Prozent. In der EU könnten es 0,03 Prozent werden. „Wir sehen diese Entwicklung jedenfalls mit großer Sorge, und wir wünschen uns eine starke EU, die dem jetzt entgegentritt“, sagt der Generalsekretär der Industriellenvereinigung, Christoph Neumayer.

Szenenwechsel nach Linz zum heimischen Stahlerzeuger voestalpine. Am Mittwoch hat der Vorstand die Bilanzergebnisse zum dritten Quartal vorgestellt. Euphorie sieht anders aus. Der Gewinn hat sich aufgrund der schwachen Konjunktur und der deutschen Industriekrise halbiert. Und jetzt kommt – zur Unzeit – auch noch diese Zolldebatte hinzu. Dabei treffen Trumps Zölle die voest kaum. Die Exporte in die USA machen nur noch zwei bis drei Prozent des Konzernumsatzes aus. Das bedeutet aber nicht, dass die USA kein wichtiger Markt für Österreichs größten Industriebetrieb und viertgrößten Arbeitgeber sind.

Die voestalpine hat in den vergangenen Jahren ihre Produktion für den US-Markt massiv in die USA verlagert. Der Vorstandsvorsitzende Herbert Eibensteiner erklärt das so: „Die breite Aufstellung in unterschiedlichen Branchen und Regionen hat etwas geholfen, die Schwächen in Europa zu dämpfen.“ Man könnte diese Entwicklung hin zu den USA aber auch anders deuten. Denn Donald Trumps Zölle wirken schon, bevor sie überhaupt in Kraft getreten sind.

Schrödingers Zölle

In den vergangenen zehn Jahren hat die voestalpine eigenen Angaben zufolge 600 Millionen Euro in die USA investiert. Allein heuer sollen noch einmal mehr als 50 Millionen Euro in den US-Markt fließen. 49 Standorte mit 3000 Mitarbeitern betreibt die voest in den USA und generiert dort zehn Prozent des Konzernumsatzes. All das ist nicht nur passiert, weil man Transportkosten und die zuletzt sehr hohen Energiepreise in Europa einsparen wollte.