Dropshipping: Vorsicht vor teuren Online-Gurus

7.000 Euro Gebühr und sechs Monate Bindung

Mentor:innen, wie der bereits genannte Kuby Cazal versprechen jungen Menschen garantierte Umsatzsummen in kürzester Zeit, wenn man ihren Online-Kurs in Anspruch nimmt. Bewerben kann man sich für das Mentoring mittels Instagram-Nachricht. Der Einstieg erfolgt über das Netzwerk Discord. Cazal erwähnt in seiner Discord-Gruppe, dass es sich bei dem Mentoring um keinen klassischen Kurs handelt, sondern um eine Zusammenarbeit, bei der man 7.000 Euro Gebühren zahlt und mindestens sechs Monate gebunden ist. In eben dieser Zeit bekommt Cazal ein Viertel der Gewinne, die seine Dropshipping-Jünger erwirtschaften. Kuby Cazal erwähnt auf seinem Instagram-Account, er habe bereits über 791 Student:innen zum Erfolg geholfen - was mit „Erfolg“ genau gemeint ist, wird nicht erklärt.

profil versuchte Kuby Cazal und andere Instagram-Dropshipping-Mentor:innen für ein Interview zu erreichen. Doch sie zierten sich - Cazal hat den ausgemachten Interviewtermin mehrere Male verschoben und schließlich nicht wahrgenommen. Auch andere Mentor:innen lehnten ab.

„ Digitales Schaufenster “

Nicht alle Dropshipper sind so nebulös. Das Geschäftsmodell kann bei einem entsprechenden Vorwissen durchaus aufgehen - und so funktioniert es: „Es geht um den Handel mit Waren, die man selbst gar nicht auf Lager hat“, fasst Andreas Mladenow, Lektor am Institut für Marketing und International Business der Universität Wien, zusammen. Dropshipper bieten in den von ihnen erstellten Online-Shops Waren an, die meistens sehr günstig von externen asiatischen Händlern produziert werden. Dropshipper haben keine Zwischenlager, sie bestellen nicht auf Vorrat, sondern reichen ihre Bestellungen direkt an den Produktionsbetrieb weiter, der die Waren fertigt, verpackt und verschickt. „Man ist die erste Anlaufstelle für die Kund:innen. Das digitale Schaufenster“, so Mladenow.