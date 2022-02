Dubai: Ist so eine Expo überhaupt noch zeitgemäß?

Der Lippenstift wurde auf einer Weltausstellung (1883, Amsterdam) präsentiert, so auch das Telefon (1876, Philadelphia). Bedeutende Bauwerke wie der Eiffelturm in Paris (1889) oder das Atomium in Brüssel (1958) sind Zeugnisse früherer Expos. Doch was bleibt von der Weltausstellung in Dubai, die seit dem Oktober vergangenen Jahres über zehn Millionen Besucherinnen und Besucher aus aller Welt in das Emirat gelockt hat? Außer bunten Gebäuden, Solarbäumen und Fußgängerwegen, die mit leicht begehbarem Material ausgelegt sind?



Mit einer Fassade aus glänzenden Fischschuppen in allen Farben des Regenbogens versucht Pakistan, möglichst viele Menschen ins Innere seines Länderpavillons zu locken. Saudi-Arabien hat ein schiefes Gebäude mit gigantischer Spiegelfläche gebaut, das zu jeder Tages- und Nachtzeit Publikum ins Innere des palastähnlichen Bauwerks ziehen soll. Vor dem japanischen Pavillon bildet sich stets eine Hunderte Meter lange Warteschlange, denn im Innenraum erwartet die Besucher eine mit modernsten Technologien ausgestattete virtuelle Reise durch das ostasiatische Land.



192 Staaten sind auf der ersten Weltausstellung im arabischen Raum vertreten, jeweils mit eigenen Gebäuden, die eigens für die Expo aus dem Boden gestampft wurden. So unterschiedlich die vertretenen Nationen sein mögen, so sehr eint sie hier – zumindest auf dem Papier – ein gemeinsames Ziel: „Connecting Minds, Creating the Future.“ Es geht also in Dubai irgendwie darum, die Zukunft gemeinsam zu gestalten. Man darf Werbeversprechen wie diese nicht allzu wörtlich nehmen, denn natürlich geht es bei einer Weltausstellung zunächst einmal ums Geschäft – und die Show. China organisiert jeden Abend ein Licht- und Drohnenspektakel, die Schweiz legt einen roten Teppich beeindruckender Größe aus und lässt die Besucher einen echt anmutenden Berg besteigen. Russland stellt ein riesiges leuchtendes Modell eines menschlichen Gehirns zur Schau, und Deutschland hat eine Miniatur-Universität gebaut – akademische Abschlussfeier inklusive. In manchen Pavillons darf man sich frei bewegen, vorbei an Bildschirmen und Exponaten, die zeigen, wie innovativ das jeweilige Land wahrgenommen werden will.



Die „Expo 2020“ (sie war ursprünglich für Oktober 2020 angesetzt gewesen, ehe sie pandemiebedingt auf Oktober 2021 verlegt wurde) ist eine gigantische Leistungsschau der Welt. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben sich nicht lumpen lassen, einen würdigen Rahmen zu schaffen. Über 400 Hektar groß ist das Areal im Südwesten von Dubai – mit eigens dafür gebauter U-Bahn-Station. Sieben Milliarden Euro hat der Staat in die Hand genommen: Es gibt Wassershows, Konzerte, Paraden, hochrangige Wirtschaftsbesuche und ein breites kulinarisches Angebot. Doch ist all das in Zeiten der Digitalisierung und Globalisierung überhaupt noch zeitgemäß? Wem nützt eine Weltausstellung?