Auf der Suche nach dem perfekten Firmenfahrzeug? Kommen Sie im April zu den FCA Business Days!

Um im Geschäftsleben erfolgreich sein zu können, braucht man verlässliche Partner. Dazu gehören auch ein oder mehrere Firmenwagen, die den vielfältigen Anforderungen des Business-Alltags optimal entsprechen. Um Unternehmen und Selbständige bei der Suche nach dem perfekten Firmenfahrzeug zu unterstützen, hat FCA die Business Days** ins Leben gerufen: Von 1. bis 30 April gibt es erstmals besondere Full-Service Leasingangebote ohne Anzahlung auf ausgewählte Business-Modelle von Alfa Romeo, Fiat und Jeep ® , die das Geschäftsleben ein wenig einfacher (und schöner) gestalten.

Da jedes Unternehmen anders ist, ist die Berücksichtigung der individuellen Anforderungen bei der Auswahl des Firmenwagens von höchster Bedeutung. Mit einer breiten Auswahl von Marken, Modellen, und Ausstattungsvarianten kann FCA die unterschiedlichen Bedürfnisse von verschiedensten Firmenkunden abdecken. Eigene Business-Modelle mit erweiterten Serienausstattungen sind speziell auf die Herausforderungen des Geschäftslebens zugeschnitten. Für sie bietet FCA im Rahmen der Business Days** vom 1. bis 30. April erstmals spezielle Full-Service-Leasingraten an, welche Service und Wartung enthalten – und das ganz ohne Anzahlung. Wir haben den Überblick über die Business-Modelle von FCA:

Fiat Tipo Kombi Business

bereits um € 269/Monat*

Der Fiat Tipo Business ist mit seinen sparsamen, sauberen MultiJet SCR Dieselmotoren die perfekte Wahl für Vielfahrer. Die Ausstattung der Business-Variante umfasst clevere Lösungen für mehr Komfort sowie diverse Assistenzsysteme für noch mehr Sicherheit. Das Entertainmentsystem UconnectTM 7‘‘ HD LIVE verfügt zusätzlich über ein Navigationssystem mit vorinstallierter Europakarte. Mit 550 bis 1650 Liter Kofferraumvolumen wartet der Business-Tipo zudem mit dem größten Innenraum seiner Klasse auf.

© FCA

Alfa Romeo Giulia Business

bereits um € 479/Monat + inkl. € 2.800 Ausstattungsbonus*

Bei der Giulia treffen atemberaubendes Design und unvergleichliches Fahrgefühl auf modernste Technologien. Die Limousine erhielt die Höchstwertung im EuroNCAP-Crashtest und unterstützt den Fahrer mit innovativen Sicherheitssystemen wie integriertem Bremssystem, Spurhalteassistent, Kollisionswarnsystem oder autonomer Notbremsfunktion. Zahlreiche Komfort-Features – vom 6-fach elektrisch verstellbaren Fahrersitz über Lenkrad- und Sitzheizung bis hin zur praktischen Keyless-Entry-Funktion – erleichtern alltägliche Wege.

© FCA

Alfa Romeo Stelvio Business

bereits um € 419/Monat + inkl. € 2.300 Ausstattungsbonus*

Das erste SUV von Alfa Romeo bringt Stil und Leidenschaft in den Business-Alltag. Ebenso wie die Giulia erzielte auch der Stelvio die Bestnote im EuroNCAP-Crashtest und verfügt über modernste Sicherheitssysteme. Das sportliche, elegante Design, das dynamische Fahrverhalten und die überlegene Motorleistung machen auch berufliche Fahrten zum Vergnügen. Kein Wunder also, dass die Leser des Fachmagazins „Firmenwagen“ den Stelvio 2018 zum besten Flottenfahrzeug in der Kategorie SUV/Vans kürten.



© FCA

Jeep ® Compass Business

bereits um € 255/Monat*

Der Jeep ® Compass Business ist der perfekte Firmenwagen für alle, die nicht nur beruflich gerne neue Wege beschreiten. Die legendären Geländefähigkeiten bei allen Witterungsbedingungen verbindet der Compass Business mit exzellenter Fahrdynamik auf der Straße und nutzerfreundlichen Technologien. Mehr als 70 verfügbare Assistenzsysteme wie Auffahrwarnsystem und Spurhalteassistent sorgen dafür, dass man sich im Business-Alltag zumindest um die Sicherheit keine Sorgen machen muss.

© Olaf Pignataro

*Ausgelobte Full-Service Leasingraten bei Fiat Tipo Kombi Business 1.6 Mulitjet 120 SCR (CO2-Emission [kombiniert] 121 g/km) € 269,-/Monat, Alfa Romeo Stelvio Business 2.2 160 PS ATX RWD (CO2-Emission [kombiniert] 139 g/km) € 419,-/Monat inkl. € 2.300 Ausstattungsbonus, Alfa Romeo Giulia Business 2.2 160 PS ATX RWD (CO2-Emission [kombiniert] 129 g/km) um € 479,-/Monat inkl. € 2.800 Ausstattungsbonus, Jeep ® Compass Business Mulitjet 1.6 Diesel 120 PS FWD € 255,-/Monat (CO2-Emission [kombiniert] 133 g/km). Alle Leasingangebote enthalten eine Gesamtlaufleistung von 60.000 km, Laufzeit 36 Monate, Anzahlung € 0. Leasingraten abhängig von Modell und Modellversion.



Symbolfotos. **Business Days Aktionen gültig vom 01.04.2019 – 30.04.2019 bei allen teilnehmenden Händlerpartnern. Freibleibendes Angebot für Unternehmen im Sinne des UGB mit Firmensitz in Österreich. Leasingaktionen verstehen sich inklusive gesetzlicher MwSt. und Nova. Änderungen sind vorbehalten. Das Angebot ist unverbindlich und basiert auf den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von LeasePlan (vorbehaltlich Bonitätsprüfung). Satz- und Druckfehler vorbehalten. Stand 04/2019.