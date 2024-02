Gekaufte Rezensionen: Das Geschäft mit Fake-Bewertungen im Netz

Peter1965: „Mini Portionen, schlechter Service, überteuert“; BlauerFisch62: „Unfreundlicher Kellner, gerne nimmer wieder“; 12_Lisl_20: „Definitiv NICHT empfehlenswert.“ Wenn Sie schon einmal im Internet nach einem Hotel oder einem Restaurant gesucht haben, sind Sie bestimmt schon auf negative Online-Bewertungen gestoßen. Oder vielleicht haben Sie selbst schon einmal eine geschrieben?

Bewertungsportale spielen nicht nur bei der Entscheidungsfindung eine Rolle - sie sind auch der Ort, an dem Nutzer:innen ihre Erlebnisse teilen können, oft sogar anonym oder unter einem Decknamen. Dies birgt auch das Risiko von Missbrauch und der Verletzung der Privatsphäre von Personen oder Unternehmen. Und Hoteliers, Gastronom:innen und Unternehmen leiden vermehrt unter Fake-Bewertungen oder gekauften Rezension - die auch geschäftsschädigend sein können. Die Wirtschaftskammer schlägt Alarm: „Bewertungstools werden zunehmend zweckentfremdet, um oft absichtlich unwahre Behauptungen zu verbreiten. Durch Bots und künstliche Intelligenz verschärft sich die Situation zusätzlich“, heißt es in einer Aussendung. Einen neuen Vorstoß gegen falsche Rezensionen unternahm erst kürzlich die ÖVP und forderte eine Klarnamenpflicht. Kann sie wirklich was bringen?

„In Krisen werden die Menschen extremer“, meint die Wirtschaftspsychologin Julia Pitters im profil-Gespräch. „Die Zündschnur wird immer kürzer“, und die Menschen würden dann versuchen, ihr Wertesystem noch stärker zu verteidigen. „Vor allem, wenn man finanziell unter Druck ist, hat man einen kleineren Toleranzbereich, wenn man gewisse Dienstleistungen in Kauf nimmt“, meint Pitters. Das setze eine gewisse Kettenreaktion in Kraft, die auch die Dienstleister unter Druck setzen würde. Die einfache Rechnung geht so: Ein negatives Posting sticht mehr heraus als ein positives. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von der sogenannten Emotionsheuristik, die man auch von klassischen Nachrichten kennt. Heißt: Wenn Menschen emotionalisiert werden, wird die Information viel stärker verarbeitet und wirkt sich dadurch auf Konsumentscheidungen und Meinungen aus.

Businessmodell Fake-Bewertung

Das nutzen Betrüger:innen immer öfter aus. Das Business mit gefälschten Bewertungen scheint zu boomen: Es gibt vermehrt Agenturen, die Kund:innen eine bestimmte Anzahl an positiven oder negativen Rezensionen anbieten. Unterschwelliger und weniger professionell findet das Geschäftsmodell auch in Facebook- und WhatsApp-Gruppen statt. Deren Mitglieder können für gefälschte, selbst geschriebene Bewertung sich etwas Geld dazuverdienen oder verbilligte Waren erhalten.