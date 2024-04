„Glock muss aufhören, Profit über öffentliche Sicherheit zu stellen“

: Bildung, Gesundheit, wirtschaftliche Chancen, Wohnen, Polizeiarbeit, kommunale Gewaltprävention. Wir sehen uns als Partner der Bevölkerung, die will, dass die Gewalt ein Ende hat und dass in die Bevölkerung investiert wird. Wir wissen, dass, wenn man in Menschen investiert, die Gewalt sinkt. Wir gehen das Problem gesamthaft an. Wenn wir die Wurzel des Problems nicht bekämpfen, führen wir dieses Gespräch in zehn Jahren wieder. Wir wollen die Wurzel des Problems angehen, Waffenhersteller zur Verantwortung ziehen und Menschen, die Gewalt verursachen, zur Verantwortung ziehen – um alle Ursachen des Problems auf einmal zu bekämpfen.

Es wirkt wie eine Teillösung, weil es nur ein Teil von dem ist, was wir tun, um die Verbreitung von Waffen auf unseren Straßen zu stoppen. Wir ziehen alle gleichsam zur Verantwortung. Die Klage ist ein großer Schritt beim Versuch, die Verbreitung dieser speziellen Maschinenpistolen zu verhindern. Aber wir hören deshalb nicht mit unserer anderen Arbeit auf. Wir haben zwanzig Initiativen zur Stärkung der öffentlichen Sicherheit gestartet – mit einem Fokus auf Waffengewalt, mit einem Fokus darauf, in Menschen zu investieren. Gleichzeitig ziehen wir aber auch Menschen zur Verantwortung. Die Klage ist nicht der einzige Teil unserer Arbeit, die Stadt sicherer zu machen und ein Beispiel für andere Städte in unserem Land zu geben.

Trotzdem wird in der Klage unter anderem eine Strafe von 10.000 Dollar gefordert – für jeden einzelnen Tag, an dem die potenziellen Verstöße fortgesetzt werden, und für jeden einzelnen Verstoß. Es geht also auch um einen beträchtlichen Geldbetrag – neben dem Umstand, dass in der Klage ein Verbot gefordert wird, die modifizierbaren Waffen auf dem zivilen Markt zu verkaufen.

Wir wissen, dass Waffen von Glock leicht modifizierbar sind und dass Glock das weiß. Wir haben eine explosionsartige Ausbreitung dieser modifizierten Glocks in unserem Land erlebt. Jeder, der ein Video dieser modifizierten Glocks sieht, erkennt, welchen Schaden sie verursachen können. Man sieht das Blutbad, das sie anrichten können. Wäre ich Glock, würde ich mir diesen Schaden ansehen. Das Leid, das verursacht wird. Die Gefahr, der die Bürger ausgesetzt sind. Wir müssen dafür sorgen, dass Glock aufhört, Profit über öffentliche Sicherheit und Schmerz zu stellen. Obwohl Glock den „Switch“ nicht selbst herstellt, weiß das Unternehmen genug darüber. In unserer Klage gibt es ein Foto von einem „Switch“, auf dem sogar das Glock-Logo zu sehen ist. Auch wenn sie ihn nicht selbst produzieren, ist es allgemein bekannt, dass der „Switch“ direkt auf ihre Waffe passt und diese in eine Maschinenpistole verwandelt. Es wäre dumm von uns zu glauben, dass Glock das nicht bewusst ist.

Wir sind die Stadt Nummer eins in den USA in Bezug auf Massenschießereien. Wir vermuten, dass es erst vor ein paar Tagen wieder einen Vorfall mit einer Maschinenpistole mit einem Glock-„Switch“ gegeben hat. Die Klage ist einer der ersten Schritte in die richtige Richtung. Wir machen aber nicht nur auf den Hersteller aufmerksam, wir sehen auch, dass uns die Bundesregierung unterstützt mit Blick auf Opfer und Überlebende dieser Verbrechen – und wir ziehen auch die Täter zur Verantwortung.

: durch das Design der Waffe, das diese leicht modifizierbar macht; durch das Wissen, das Glock in Bezug auf die leichte Modifizierbarkeit hat – und durch die Bedrohung, der unsere Gesetzeshüter dadurch ausgesetzt sind. Unsere Polizisten tragen ebenfalls Glocks, wenn sie auf die Straße gehen. Aber sie treten gegen modifizierte Glocks an, was sie in Gefahr bringt.

: Wir arbeiten daran, Gewalt in der Stadt und in unserem Land einzudämmen. Nicht nur, indem wir auf lokaler und regionaler Ebene investieren, sondern auch durch Zusammenarbeit mit der Polizei. Den Hersteller zur Verantwortung zu ziehen, weil seine Waffen leicht modifizierbar sind, ist ein großer Schritt in die richtige Richtung. Wir ziehen aber auch jene Leute zur Verantwortung, die schießen. Die wichtigere Frage als „Warum jetzt?“ ist: „Warum nicht jetzt?“ Wir erleben ein Anwachsen der Waffengewalt in unserem Land. Wir wollen, dass das ein Beispiel für andere ist, die denselben Schaden erleiden.

„Glock zur Verantwortung ziehen“

Vor vier Jahrzehnten starteten Pistolen aus dem Hause Glock ihren Siegeszug um die Welt. Heute nutzen zahlreiche Armeen und Polizeieinheiten den so begehrten wie umstrittenen Exportschlager aus Deutsch-Wagram in Niederösterreich. Und auch im Zivilbereich erfreuen sich die handlichen Waffen großer Beliebtheit. Doch nun deutet sich ausgerechnet auf dem wichtigsten Absatzmarkt – den USA – ein ernstes Problem an. Die Stadt Chicago hat Mitte März beim Bezirksgericht von Cook County im Bundesstaat Illinois eine Klage gegen die US-Tochter von Glock eingebracht (die Glock, Inc. im Bundesstaat Georgia gehört zu fünfzig Prozent der österreichischen Glock GmbH, wird aber zur Gänze in deren Konzernkreis einbezogen). Und einiges deutet darauf hin, dass sich Glock in den Vereinigten Staaten auf noch mehr Ungemach einstellen muss.

„Wir denken, das ist erst der Anfang eines breiteren Versuchs, Glock für seine Rolle bei der Verbreitung verbotener Maschinenpistolen in Chicago und quer durch die Vereinigten Staaten zur Verantwortung zu ziehen“, sagt Eric Tirschwell, Executive Director von „Everytown Law“, einer Organisation, die sich gegen Schusswaffen-Gewalt einsetzt. Der Rechtsexperte hat an der Klage der Stadt Chicago mitgearbeitet. Glock wisse, dass die vom Unternehmen produzierten Pistolen durch eine einfach durchzuführende Modifikation „auf einzigartige Weise anfällig dafür sind, von Kriminellen in illegale Maschinenpistolen verwandelt zu werden“, sagt Tirschwell im Gespräch mit profil. Technisch geht es dabei um einen sogenannten „Switch“ – also einen Schalter – der hinten an der Waffe angebracht wird und einen Teil des Auslösemechanismus so überbrückt, dass die Waffe in hohem Tempo feuert, solange der Abzug gedrückt bleibt und Patronen im Magazin sind. Aus der eigentlich halbautomatischen Pistole wird damit eine vollautomatische Waffe, die – so der Vorwurf – im zivilen Bereich in den USA jedoch verboten sei.