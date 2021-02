Google: Wie ein Konzern unsere Sicht auf die Welt prägt

Als Kind hat man noch Träume. Zum Beispiel vom Weltraum. Oder von Autos, die selbstständig fahren, wenn nicht sogar fliegen können. Von Uhren, mit denen man telefonieren kann. Und von Süßigkeiten, die überall herumliegen und für die man kein Taschengeld ausgeben muss. Viele dieser Träume werden am Google Campus in Mountain View Wirklichkeit, wobei nur die Süßigkeiten auf den engeren Firmenbereich beschränkt bleiben dürften. Alles andere soll weltweit Wirklichkeit werden. Dafür hat Google Obi Felten angestellt, die im Google-Entwicklungslabor „ Google X“ als „Head of Getting Moonshots Ready for Contact with the Real World“ arbeitet. Das muss man jetzt vielleicht erklären. Als „Moonshots“ werden im Google-Slang Projekte bezeichnet, die so abstrus klingen, dass niemand an ihre Verwirklichung glauben würde, wenn nicht doch eine realistische Chance bestünde, mit ihnen Unmengen an Dollars zu verdienen. Zum Beispiel: selbstfahrende Autos. Oder Heißluftballons mit WiFi-Sendern. Oder mitdenkende Kontaktlinsen. Oder eine Brille, mit der man telefonieren kann. Letztere ist schon am Markt, nennt sich Google Glass, hat ihr Vorbild in dem Science-Fiction-Film „ Terminator“ und sich als eher mäßiger Publikumserfolg erwiesen. Die beiden letzten Punkte hängen zusammen. Die Google-Entwickler versuchen, die Welt nach dem Muster von Science-Fiction-Fantasien umzugestalten, was nicht für ihre Kreativität spricht, aber im Silicon Valley ein gängiges Muster der Produktentwicklung darstellt. Das ist nicht ganz unberechtigt: Science-Fiction lebt immerhin von kollektiven Fantasien. Vor allem aber von den Fantasien männlicher Teenager. Für manche Start-ups mag das ein guter Ratgeber sein (Tinder: Wie bekomme ich Mädchen ins Bett, ohne vorher blöd rumzusülzen? Facetime: Wie kann ich rund um die Uhr mit meinen Kumpels zusammensein? iPhone: Wie steuere ich mein Leben vom Sofa aus fern?). Andererseits: Heißluftballons mit Internet-Anbindung? Warum nicht gleich per Mini-Raumschiff in die Blutbahn? Wobei: Die Konkurrenz ist auch nicht besser. Oder wollen Menschen über 13 wirklich mit ihren Uhren telefonieren?