So, wie wir hier zu dritt zusammensitzen, wie viele Mikrochips haben wir bei und an uns?

Herlitschka:

Im Handy haben Sie die Mikrofone, das sind meist vier Chips. Dann haben Sie beim Energiemanagement eine Reihe von Chips dabei. In den Antennen sind Mikrochips, sie sind Hochfrequenztechnologie. Wenn wir in unsere Handtaschen schauen, gibt es dort Kreditkarten, die Bankomatkarte, die Gesundheitskarte. Im Reisepass ist auch ein Mikrochip eingeschweißt. Wenn Sie einen Computer dabeihaben, sind dort noch mal eine ganze Menge Chips eingebaut. Sehr viele also.

Aus wie vielen Ländern stammen all die Komponenten dafür?

Herlitschka:

Entlang der gesamten Lieferkette: aus vielen; in der Chipherstellung, im Design, in der Warenproduktion, in der Integration der Chips. Dann gibt es noch eine Testphase, bevor man einen Halbleiter schlussendlich einbauen kann, zum Beispiel in ein Auto oder in ein Handy. Beim Chipdesign sind direkt zwölf Länder beteiligt, indirekt sind 27 Länder weltweit involviert. Bei der eigentlichen Produktion, die ein sehr komplexer Vorgang mit vielen Komponenten ist, kommen die Teile und Verfahren oft aus bis zu 40 Ländern. Sie sehen, das ist eine hoch spezialisierte, globalisierte Industrie. Jeder ist ein Stück vom anderen abhängig.

Sie haben am Infineon-Standort in Villach im Vorjahr 9,4 Milliarden Chips produziert. Wo werden diese jetzt verbaut?

Herlitschka:

Der Großteil findet sich beispielsweise in Windrädern, in Photovoltaik-Elementen, in Motorsteuerungselementen, also im Auto, in Zügen wieder. Wir stellen sogenannte Leistungselektronik her, also Mikrochips, die so effizient leiten, dass möglichst wenig Energie verloren geht. Und damit sind wir auch in der Lage, sehr viel CO 2 einzusparen. Die etwas mehr als neun Milliarden Chips können so sieben Millionen Tonnen CO 2 einsparen, das ist die Hälfte der jährlichen Pkw-Emissionen in Österreich. Deshalb nennen wir sie Energiesparchips.

Die EU hat mit dem European Chips Act 43 Milliarden Euro in die Hand genommen, um die europäische Chips- und Halbleiter-Produktion zu stärken. Das Ziel ist ein Weltmarktanteil von 20 Prozent bei der Produktionsleistung, derzeit sind es zehn.

Herlitschka:

Seit der Pandemie ist vielen Menschen bewusst geworden, wie essenziell Mikroelektronik, sprich Chips, sind. Ganze Automobil-Bänder sind gestanden, weil Chips gefehlt haben. Mikroelektronik ist eine strategische Schlüsseltechnologie, die in fast alle großen Anwendermärkte einwirkt. Rund die Hälfte der weltweiten Wirtschaftsleistung hängt direkt oder indirekt von der Halbleiter-Industrie ab. Deswegen haben viele Länder Programme aufgelegt, um in dieser mittlerweile geopolitisch relevanten Technologie über Know-how und Produktionsstätten zu verfügen. Es geht dabei um strategische Autonomie. Deshalb auch der Europäische Chips Act. Das ist grundsätzlich ein sehr guter Schritt. Gleichzeitig ist er in einem Zusammenspiel von europäischen und nationalen Geldern aufgesetzt. Das heißt, von den 43 Milliarden fließen rund 3,3 Milliarden in Forschung und Entwicklung. Die restlichen rund 40 Milliarden für innovative Investitionsaktivitäten müssen von den einzelnen Mitgliedsländern finanziert werden. Deutschland oder Frankreich haben das schon intensiv gemacht. Österreich bereitet sich intensiv vor, dazu gab es den Chips-Gipfel der Bundesregierung. Für Österreich ist das ein sehr wichtiger Schritt, denn im Europavergleich hat sich Österreich in der Mikroelektronik eine herausragende Spitzenposition in Forschung, Entwicklung und Produktion erarbeitet.