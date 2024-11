Interessenskonflikt bei Hypo Tirol: Der Aufsichtsratschef und der umstrittene Millionendeal

Die Vorgeschichte: 2016 kam ein Mann mit Beziehungen, wie Wilfried Stauder sie hatte, für Josef Gunsch wie gerufen. Damals war er nur mit 33 Prozent an der Physiotherm Holding GmbH beteiligt, sein Partner bot ihm die restlichen 67 Prozent zur Übernahme an. Operativ hatte Gunsch das 1995 als Drei-Mann-Betrieb gestartete Unternehmen ohnehin bereits geleitet. Steuerberater von Physiotherm und auch von Gunsch persönlich war damals Wilfried Stauder. Gemeinsam verhandelten sie eine Kaufoption über 2,5 Millionen Euro. „Mit dieser Option ging ich dann auf die Suche nach möglichen Investoren. Es war bald klar, dass Stauder mit dabei sein möchte, und deshalb suchten wir gemeinsam“, so Gunsch. Konkret sollte der 67-Prozent-Anteil an Physiotherm nach der Übernahme in eine neu gegründete Gesellschaft eingebracht werden. Stauder und zwei weitere Investoren waren bereit, insgesamt knapp 800.000 Euro einzubringen, es fehlten also immer noch 1,7 Millionen. Gespräche mit Banken waren ernüchternd. Zu wenig Eigenkapital, kaum Sicherheiten. Es sei denn, man heißt Wilfried Stauder. „Er hat die Leute in der Hypo intern gekannt und sich selbst eingesetzt“, erklärt Gunsch in seiner Aussage. Am 29. Februar 2016 erhält er eine Finanzierungszusage der Hypo Tirol im Konsortium mit zwei weiteren Banken. „Wer es ausverhandelt hat, weiß ich nicht, ich war nicht dabei. Ich habe den Kreditvertrag vorgelegt bekommen und ihn unterschrieben“, gibt Gunsch bei der FMA zu Protokoll.

Möglicherweise hätte Josef Gunsch seine Geschichte niemals erzählt, wäre da nicht Johannes Anzengruber gewesen. Der frühere Hüttenwirt eroberte als unabhängiger Kandidat im Mai 2024 überraschend das Bürgermeisteramt in Innsbruck – nachdem ihn ausgerechnet seine eigene Partei, die ÖVP, abserviert hatte. Anzengruber ging in einer Stadt, in der jeder jeden kennt, als Anti-Establishment-Kandidat gegen Freunderlwirtschaft und politische Packelei ins Rennen. Getragen wurde die Graswurzelbewegung vor allem von lokalen Unternehmern wie Josef Gunsch. Er ist Geschäftsführer und Eigentümer von Physiotherm, einem Hersteller von Infrarotkabinen, wie sie in den Wellnessbereichen von Hotels und Thermen zum Einsatz kommen. Den meisten Tirolern ist er als früherer Präsident des Fußball-Traditionsvereins Wacker Innsbruck bekannt. „Wir sind damals gewarnt worden, dass das politische Engagement für unsere Geschäfte nicht förderlich sein wird“, erzählt Gunsch. Gunsch wollte sich nicht einschüchtern lassen. Er kandidierte aus Solidarität auf dem 20. Listenplatz für Anzengrubers Liste. Unbemerkt von der Öffentlichkeit führte er noch einen zweiten Kampf gegen das Establishment. Er machte eine Aussage bei der Finanzmarktaufsicht (FMA), um seine persönlichen Erfahrungen mit dem Power-Play von Tirols Mächtigen zu dokumentieren. Die Zeugenvernehmung fand am 5. Dezember 2023 statt und liegt profil vor.

Inzwischen ist er auch nicht mehr an der Physiotherm-Gruppe beteiligt. Nachdem es zwischen Gunsch und zwei der Investoren ständig Konflikte gab, kam es Ende 2018 zum Showdown. Am 16. November 2018 unterzeichnen die Gesellschafter einen Abtretungsvertrag, der über die Zukunft der Besitzverhältnisse entscheiden sollte. Der Inhalt: Josef Gunsch kann Stauder und den zweiten Investor gegen eine Zahlung von 675.000 Euro aus der Gesellschaft herauskaufen. Damit wäre den beiden ihr Einsatz samt Zinsen abgegolten gewesen. Die Summe mag gering wirken, aber Gunsch war zu dem Zeitpunkt bereits hohe persönliche Haftungen für das Unternehmen eingegangen. Er hatte in den Jahren zuvor viel Geld in den Wachstumskurs samt neuem Headquarter in Tirol und neuer Produktionsstätte in Deutschland investiert.

Die Sache hatte einen Haken: Kann Gunsch bis 31. Dezember keine Bankgarantie über die volle Summe vorlegen, wird ein Verkaufsprozess für das gesamte Unternehmen eingeleitet. Und zwar zu sehr ungünstigen Konditionen für Mehrheitseigentümer Gunsch. „Für den Fall, dass zumindest einer der Gesellschafter beabsichtigt, seinen Geschäftsanteil an einen Kaufinteressenten zu übertragen, sind die übrigen Gesellschafter „… zur Mitveräußerung ihres gesamten Geschäftsanteils zu denselben Bedingungen verpflichtet“, heißt es unter dem Punkt „Mitveräußerungspflicht“ im Abtretungsvertrag.

Die 1,4-Millionen-Euro-Zwickmühle

In anderen Worten: Nimmt einer der Gesellschafter ein Angebot an, müssen alle anderen zu denselben Konditionen verkaufen. Ein Mindestverkaufspreis wurde dabei explizit nicht vereinbart. Außerdem hätte Gunsch laut Vertrag einen im Vergleich zu den Investoren reduzierten Anteil am Verkaufserlös erhalten. „Das war der Versuch einer feindlichen Übernahme von innen heraus“, sagt Gunsch. Mit unfreundlicher Unterstützung der Hypo Tirol. Zwei Wochen, nachdem Gunsch den Abtretungsvertrag mit der Kaufoption unterzeichnet hatte, erhielt er ein Schreiben von seiner Bank. Der Kreditbetreuer der Hypo Tirol machte Gunsch darauf aufmerksam, dass im Kreditvertrag eine „Change of control“-Klausel vereinbart sei: Jede Veränderung bei den Besitzverhältnissen müsse der Bank mitgeteilt werden und kann dazu führen, dass die Bank den Kredit fällig stellt.