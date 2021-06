Hauptaktionär América Móvil hält derzeit rund 60 Prozent, hat sich gegenüber der Republik Österreich aber 2014 vertraglich verpflichtet, bis September dieses Jahres auf 51 Prozent zurückzugehen. Pecik dazu: „Ja, es gibt diese Klausel. Deren Sinnhaftigkeit muss nun auf Ebene der Vertragspartner diskutiert werden.“ Scharfe Kritik übt Pecik, der sich 2010/2011 in die Telekom eingekauft und 2012 América Móvil nach Österreich geholt hatte, an der Gestion des Unternehmens durch die früheren Vorstände Hannes Ametsreiter und Hans Tschuden: „Ohne América Móvil wäre die Telekom heute womöglich gar nicht mehr da. Als ich eingestiegen bin, war das Unternehmen massiv überschuldet und hatte kein Geld mehr in der Kassa. Es war erschreckend.“ Bis dahin seien „extrem hohe Dividenden“ ausbezahlt, Probleme im Auslandsgeschäft verdeckt und „viel zu hohe Werbebudgets“ geführt worden. „Manche Dinge wurden besser dargestellt, als sie waren“, so Pecik im profil-Interview.