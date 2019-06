Justizministerium ließ Meinl-Akt vier Jahre liegen

Peter Eberl (pete7) vor 2 min

Na toll -da kritisiert einmal das linke Profil die linke Justiz - wahrscheinlich wurde eingestellt, weil nichts dahinter war, was die Linken gerne gehabt hätten.

So wie jetzt beim BVT Gschichtl, alles eingestellt, was die Linken so gerne strafrechtlich verurteilt gesehen hätten. Einfach weil nichts dahinter war - außer Kosten für den Steuerzahler, u. saftige Spesen für d. Politiker.