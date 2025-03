Gemäß Verdachtslage hatte Grassers enger Vertrauter und Trauzeuge Walter Meischberger die Höhe des CA Immo-Angebots über den PR-Berater und Lobbyisten Peter Hochegger an die Immofinanz weitergegeben. Finanzminister Karl-Heinz Grasser wiederum sorgte dafür, dass die beiden Bieter ihr Angebot nachbessern und ein „last and final offer“ legen konnten. Erst in dieser – ungeplanten – zweiten Runde überboten Immofinanz und Co die Konkurrenz.

Als Lohn hatten Meischberger und Hochegger eine Provision von 9,6 Millionen – ein Prozent der Kaufsumme – ausgehandelt. Das Geld wurde in Tranchen auf ein Konto von Peter Hochegger nach Zypern überwiesen und von dort auf drei weitere Konten in Liechtenstein verteilt. Eines davon, da sind sich Staatsanwaltschaft und das Erstgericht sicher, ist Karl-Heinz Grasser zuzurechnen. Grasser und Meischberger haben das stets bestritten – wie auch alle sonstigen Vorwürfe.

Auf demselben Weg über Zypern soll auch eine Provision von 200.000 Euro im Zusammenhang mit der Einmietung der oberösterreichischen Zoll- und Finanzämter in den Linzer Terminal Tower auf den Liechtensteiner Konten gelandet sein. In den Causen Buwog und Terminal Tower wurden Grasser (acht Jahre), Meischberger (sieben Jahre) und Hochegger (sechs Jahre) in erster Instanz zu langen Haftstrafen verurteilt. Im Zuge des Prozesses wurde jedoch noch eine ganze Reihe anderer Vorwürfe verhandelt – auch solche, die Grasser nicht betrafen. Von 14 Angeklagten wurden acht freigesprochen. Alle sechs schuldig gesprochenen Angeklagten haben die Urteile bekämpft. Über diese Rechtsmittel urteilen nun die Höchstrichter an vier Verhandlungstagen am 20., 21., 24. und 25. März.

Die letzte Instanz

Die Generalprokuratur, die höchste Staatsanwaltschaft der Republik, hat Urteil und Einsprüche geprüft und im Mai 2024 eine 160 Seiten umfassende Stellungnahme abgegeben. Sie empfiehlt, die Buwog-Schuldsprüche gegen Grasser, Meischberger und Hochegger zu bestätigen. Bei Grasser und Meischberger auch jene im Komplex Terminal Tower.

Vier Tage lang werden nun Verteidiger, Höchstrichter und Generalprokuratur ihre Rechtsansichten darlegen. Am Schluss können auch die Angeklagten noch eine Stellungnahme abgeben.

Es könnte für längere Zeit die letzte große Bühne für Karl-Heinz Grasser sein.