„Kein großer Akteur möchte zu sehr vom Weltmarkt abhängig sein“

Brigitte Ederer war Managerin bei Siemens Österreich und im Vorstand der Siemens AG in Deutschland. Nikolaus Kowall ist promovierter Ökonom und Hochschullehrer. Beide sind bei der SPÖ – Ederer verhandelte als Staatssekretärin den EU-Beitritt Österreichs mit. Kowall möchte jetzt für die SPÖ in den Nationalrat. profil traf beide am Rande der Buchpräsentation von Kowalls neuem Buch „Raus aus der Globalisierungsfalle“. Ein Gespräch über wirtschaftliche Abhängigkeiten, Industriebetriebe unter Druck und ein kleines bisschen über Politik:

Herr Kowall, Sie haben ein Buch mit dem Titel „Raus aus der Globalisierungsfalle“ geschrieben. Sehen Sie sich denn als Opfer der Globalisierung?

Kowall

Die Globalisierung hat ihre Meriten. Sie hat globale Kosteneffizienz geschaffen, weil sie durch die globale Arbeitsteilung dafür gesorgt hat, dass am Weltmarkt die Produktion dorthin verlagert wird, wo sie am günstigsten ist. Das hat in vielen Entwicklungsländern dazu geführt, dass diese sich in den Weltmarkt integrieren konnten und zu Schwellenländern geworden sind. Dass die Mehrheit der Menschen nicht mehr in Entwicklungsländern lebt, sondern in Schwellenländern, ist eine Verdienst dieser Form der Globalisierung.

Aber was stört Sie daran?

Kowall

Gleichzeitig hat diese Form des Wirtschaftens keine Regulierung gekannt, also das, was wir auf nationalstaatlicher Ebene regulieren – Konsumentenschutz, Umweltrecht, Kollektivvertragslöhne, Steuern. All das findet im globalen Handeln nicht statt. Die Globalisierung war eine Wild-West-Expansion des Kapitalismus. Das hat auch den Druck auf Europa erhöht und auf die Standards, die wir uns hier über 100 Jahre erkämpft haben, der Lohndruck ist gestiegen.

Frau Ederer, Sie waren Vorständin bei Siemens, einem Weltkonzern, der von genau diesen Entwicklungen ja auch profitiert hat. Sehen Sie das auch so?

Ederer

Der Vorteil der Globalisierung war, dass heute viel weniger Menschen in extremer Armut leben. Es sind aber in dieser Zeit extreme Abhängigkeiten entstanden. Wir sind in Europa von zahlreichen Gütern und Rohstoffen aus Asien abhängig, und das macht uns verletzlich. Wenn China morgen sagt, wir liefern keine Magneten für die Windräder, können wir uns den Ausbau der Windenergie an die Wand zeichnen.

Weltweit nehmen derzeit die De-Globalisierungs- und Nationalisierungstendenzen zu: Handelshemmnisse werden aufgebaut, Zölle werden angehoben, China und die USA sind in einem beinharten Handelskrieg. Das verursacht auch Kosten. Was heißt denn das für kleine, offene Volkswirtschaften wie Österreich?