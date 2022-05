Klein- und Mittelbetriebe: "Inflation im September zweistellig"

Klein- und Mittelunternehmen (KMU) machen ein wesentliches Segment der österreichischen Wirtschaft aus. Entwicklungen im ökonomischen Kreislauf zeigen sich dort mitunter einige Zeit, bevor sie direkt bei den Konsumentinnen und Konsumenten ankommen. Von besonderem Interesse ist dies auch angesichts der aktuell stark steigenden Preise. Was aus dem KMU-Bereich bezüglich Inflation zu hören ist, lässt allerdings noch länger nicht auf Entspannung hoffen – eher im Gegenteil.

Das Beratungsunternehmen "Finanzombudsteam" hat in der ersten Mai-Hälfte eine Umfrage unter Führungskräften und Eigentümern von 814 heimischen Klein- und Mittelbetrieben durchführen lassen. Das Ergebnis fällt ernüchternd aus: Ausnahmslos alle Befragten rechnen mit weiteren Preissteigerungen – dies, obwohl die Erzeugerpreise der Industrie bereits im März 2022 im Spitzenbereich um rund 21 Prozent über dem Vorjahresniveau lagen. Bei rund der Hälfte der KMU geht man nun davon aus, dass die Erzeuger- beziehungsweise Einkaufspreise bis Ende 2022 um weitere fünf bis zehn Prozent zulegen werden. Fast 30 Prozent der befragten Betriebe rechnen sogar mit einer noch stärkeren Steigerung.

Die schlechte Nachricht für Verbraucherinnen und Verbraucher: Ein Gutteil dieser erzeugerseitigen Inflation wird von den Unternehmen am Ende des Tages an ihre Abnehmer weitergereicht. Bei gut 70 Prozent der KMU gaben die Verantwortlichen an, die Preissteigerungen in einem Ausmaß von mehr als 50 Prozent an die Kunden weiterzureichen. "Unter Berücksichtigung des Verzögerungseffektes ist die Inflation somit bereits im September im zweistelligen Bereich", analysiert man bei "Finanzombudsteam".