Kraus & Naimer: "Unsere Nockenschalter waren auch in Gaddafis Bunker"

Mein Vater war 1948 oder 1949 auf einer internationalen Messe in Basel. Dort hat er das Nockenschalterprinzip gesehen und festgestellt, dass es eigentlich viel zu unflexibel ist. Daher kam die Idee der Stecknocke, die der Ernst gerade beschrieben hat. Wir können in die Nocke, in Verbindung mit dem Rastenwerk, beliebig viele Einschnitte fräsen. Dadurch bekommen wir ein programmierbares Schaltgerät. Denn jede Schaltkammer, bei uns heißen sie Fluchten, kann ihre eigene Nocke haben, die eigene Einschnitte hat. Dadurch kann man im Extremfall bis zu zwölf Schaltkammern hintereinander mit bis zu zwölf Funktionen über diese Nocke steuern.

Sie erinnern tatsächlich ein bisschen an die Lichtschalter, wie man sie manchmal noch in alten Häusern findet. Waren das auch Nockenschalter?

trat nach einem Wirtschaftsstudium in Los Angeles in das Familienunternehmen ein, seit 1981 ist er in der Geschäftsführung tätig. 2004, nach dem Tod seines Vaters, übernahm er die Leitung des Gesamtkonzerns. Der leidenschaftliche Hobbyschlagzeuger ist Schweizer Staatsbürger und lebt im Tessin und in Wien.

Das klassische Ein- und Ausschalten macht natürlich einen Großteil der Anwendungen aus. Kleine Steuerschalter werden zwar aufgrund elektronischer Möglichkeiten immer weniger, aber wenn es um Sicherheit geht – also für Hauptschalter, Sicherheits- oder Wartungsschalter –, dann ist man nach wie vor bei diesem Produkt. Denn die Elektronik kann das nicht eins zu eins sicher nachbilden. Bei einem elektronischen Schaltkreis hat man immer eine galvanische Verbindung, einen Leckstrom. Das heißt, es ist nicht wirklich ausgeschaltet. Wenn beim Nockenschalter die Kontakte geöffnet sind, hat man eine Luftstrecke. Durch diese Luftstrecke kann man sicher sein, dass man keinen Stromschlag bekommt, wenn man vorn abschaltet und hinten an der Maschine arbeitet. Bei einer elektronischen Abschaltung kann man das nicht.

Hat sich, seit Ihr Vater diesen Nockenschalter in den 1940er-Jahren entwickelt hat, etwas daran verändert oder ist es im Prinzip noch das gleiche Produkt?

Naimer

Das Funktionsprinzip ist das Gleiche geblieben. Es ist immer noch die Nocke, der Stößel, die Kontaktbrücke. Aber all die Teile, aus denen das Produkt besteht, haben sich über die Jahre und Jahrzehnte erheblich verändert: anderes Material, andere Fertigungstechniken, andere Möglichkeiten, Kontakte zu formen.

Gmeiner

Wenn man das Produkt so anschaut, könnte man denken, altmodischer geht’s nimmer. Es sind natürlich Anwendungen weggefallen, die durch Elektronik ersetzt wurden. Aber es kommen auch immer wieder neue dazu. Man muss die Augen immer offen halten, um sie zu entdecken. Zum Beispiel werden unsere Schalter in Serverfarmen verwendet. Oder bei Robotern in der Logistik. Auch die muss man mal warten – da braucht man unsere Schalter.

Naimer

Vor 15 Jahren haben 98 Prozent der Anforderungen an den Schalter den Wechselstrom betroffen. Dann kam die Photovoltaik, und da hat man Gleichstrom. Und ein Gleichstromschaltgerät muss völlig andere Bedingungen erfüllen als ein Wechselstromgerät. Da mussten wir alle möglichen Tricks neu lernen, die wir zwar in der Theorie von der Universität kannten, aber nun praktisch verwerten mussten. Das war eine Herausforderung, aber letztlich ist unser Produkt für Gleichstrom recht gut geeignet.

Gmeiner

Jedes unserer Produkte wird zudem vollständig digital abgebildet. Wir haben dafür eine eigene Software entwickelt. Wenn ein Mitarbeiter in Amerika ein spezielles Produkt benötigt, kann er es am Computer bis auf die letzte Schraube abarbeiten. Dann schickt er das File direkt in die Fabrik in Weikersdorf, und dort wird es produziert. Ohne Digitalisierung ginge heute gar nichts mehr. Wir wären nicht mehr konkurrenzfähig.

Naimer

Das ist der Grund, warum wir in einem Hochlohnland wie Österreich überhaupt überleben können. In unserer Fabrik in Weikersdorf passiert sehr viel in Handarbeit. Die Vielfalt unserer Produkte lässt sich durch die Automation nicht effizient bewältigen. Für den allerletzten Schritt, das Zusammenbauen des Schalters, braucht es immer noch den Menschen. Meistens sind es Frauen – die haben im Regelfall feinere Finger und mehr Geduld als die Männer.