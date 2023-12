Krisenexperten: „Wirtschaft leidet an Long Covid“

Derzeit kann niemand absehen, wie viele Signa-Gesellschaften noch in Konkurs gehen, und das verursacht Unruhe am Markt. Das halte ich für die größte Gefahr. Ansonsten denke ich nicht, dass es viele Verschränkungen zwischen den großen Immobiliengesellschaften gibt und es deswegen zu Dominoeffekten kommt. Ich kann nicht für alle Banken sprechen, was hier tatsächlich abzuschreiben ist. Wenn die einzelnen Kredite gut besichert wurden, muss das alles nicht zwangsläufig mit großen Abschreibungen einhergehen.

profil: Mit Signa ist einer der mächtigsten Immobilien-Player in Europa ins Wanken geraten. Befürchten Sie Dominoeffekte in der Branche, wenn einer der Größten in sich zusammenfällt?

Da muss ich kurz einhaken. Der Zinsanstieg in so kurzer Zeit war dramatisch. Das absolute Zinsniveau würde ich nicht als dramatisch bezeichnen. Wenn man sich einen längeren Zeitraum als die vergangenen zehn Jahre ansieht, ist es ein durchwegs normales Zinsniveau, und wir gehen davon aus, dass wir jetzt das Plateau bei den Zinsen erreicht haben.

Die Banken stehen heute viel besser da als 2008. Die Risiken kommen von zwei Seiten: Erstens war die Zinswende der vergangenen eineinhalb Jahre gewaltig. Wir haben lange in einer Zeit sehr niedriger oder sogar negativer Zinsen gelebt, und das ist jetzt zu Ende. Immobilien sind sehr sensibel für Bewegungen im Zinsniveau. Aber wir haben auch ein längerfristiges Problem: die gewerblichen Immobilien. Die Nachfrage nach Gewerbeimmobilien ist nach Covid stark eingebrochen. In den großen Metropolen wie New York, London und San Francisco stehen ganze Bürotürme leer. Vor allem ältere Gebäude sind derzeit sehr schwer zu vermieten, und das wird sich nicht ändern. Viele Menschen können von überall auf der Welt arbeiten, sie müssen nicht jeden Tag ins Büro fahren.

Ich glaube, dass die Lehman-Pleite im Jahr 2008 mit den schlecht besicherten Hypothekenkrediten eine andere Ausgangssituation war. Das europäische Bankensystem ist seit der Finanzkrise viel stärker und robuster geworden. In den letzten vier Jahren haben uns viele Schocks auf Trab gehalten. Diese Schocks haben sich aber weder auf das europäische noch auf das US-Bankensystem übertragen. Dass das System heute so stark ist, verdanken wir den Regulatoren. Auch wenn wir uns – teilweise zu Recht – über die überbordende Regulatorik beschwert haben, muss man anerkennen, dass diese Regeln das Bankensystem viel robuster gemacht haben. 2024 wird zweifellos ein schwieriges Jahr, aber ich glaube, dass wir die Krisen und Verwerfungen am Immobilienmarkt gut bewältigen können.

profil: Herr James, in Ihrem Buch „Schockmomente“ beschreiben Sie die Wirtschaftskrisen der vergangenen 150 Jahre. Mit Blick auf alles, was derzeit auf der Welt passiert: Arbeiten Sie schon an einem Folgewerk?

James:

Was wir jetzt erleben, ist noch immer die längerfristige Auswirkung von Covid und den Schocks, die diese Pandemie verursacht hat. Die Medizin hat sich verändert, das Bildungssystem, die Arbeitswelt. Und wir stehen erst am Anfang dieser Entwicklungen. Hinzu kommen die Knappheiten in den großen Lieferketten, geopolitische Spannungen. Jeder, der auf einer knappen Ware sitzt, hat gemerkt, dass man diese als Waffe benutzen kann. Nicht nur Russland als Gaslieferant. Unsere Abhängigkeit von Rohstoffen aus China für die Energiewende ist sehr hoch, und die Zulieferer haben hier einen Hebel, den sie im Extremfall nutzen können.

profil: Leidet die Wirtschaft an Long Covid?

James:

Ja, eindeutig. Aber wenn Sie „Schockmomente“ lesen, erfahren Sie auch, dass es eine optimistische Version des Ganzen gibt. Nach all diesen Krisen – der Hungerkrise im 19. Jahrhundert, der Ölkrise in den 1970er-Jahren – hat sich die Weltwirtschaft erheblich verändert. Sie wurde besser und effizienter. Im Moment leiden wir tatsächlich unter Long Covid, aber mittel- und langfristig ist das auch ein Prozess der Anpassung.

profil: Sie haben den Krieg Russlands gegen die Ukraine einen „Kampf über die Norm der globalisierten Welt“ genannt. Was bedeutet dieser Krieg für unser wirtschaftliches Gefüge?

James:

Die Märkte sind trotz dieses Krieges derzeit recht euphorisch. Die Welt von heute ist sehr ambivalent. Auf der einen Seite sehen wir sehr große und schnelle technologische Fortschritte. Auf der anderen Seite sehen wir starke Fragmentierungstendenzen – der Angriff auf die Ukraine, Spannungen zwischen China und den USA, der schwelende Taiwan-Konflikt, der Hamas-Angriff auf Israel. Was Russlands Präsident Wladimir Putin gemacht hat, war nicht nur der Versuch, die Ukraine zu unterwerfen. Er hat auch versucht, die NATO zu sprengen und die EU zu destabilisieren. Er hat versucht, die Demokratie in den USA auszuhebeln. Es war ein sehr ambitioniertes Programm und ein Angriff auf die gesamte globalisierte Welt.

profil: Welche Lehren ziehen Sie daraus?

James:

Solange Wladimir Putin an der Macht ist, ist es für uns unmöglich, mit dieser Regierung und diesem Russland zusammenzukommen. Die Angriffsgefahr beschränkt sich nicht nur auf die Ukraine. Auch Moldawien, die baltischen Staaten und sogar Polen fühlen sich bedroht. Putin ist ein Wagnis eingegangen: Er dachte, die Ukraine würde schnell kapitulieren. Jetzt aber, mit Fortschreiten des Krieges, sehen die Aussichten für Russland immer schlechter aus. Die russische Bevölkerung wird irgendwann dagegen aufbegehren. Das, was jetzt in Russland passiert, ist eine Tendenz der Selbstzerstörung.

profil: Rechnen Sie eigentlich mit Übergewinnsteuern, falls es nächstes Jahr zum Beispiel einen Kanzler Kickl gibt?

Habeler-Drabek:

In Tschechien und in Ungarn gibt es schon eine Bankensteuer, in der Slowakei wird das Thema immer konkreter. Und auch in Österreich gibt es Bankenabgaben. Alle österreichischen Banken zusammen haben seit 2011 über zehn Milliarden Euro an den Abwicklungsfonds, in die Stabilitätsabgabe und in den Einlagensicherungsfonds eingezahlt. Die politischen Ankündigungen lesen und hören wir auch. Ein starker Standort braucht ein starkes Finanzsystem – wenn in einen normal funktionierenden Markt eingegriffen wird, hindert man Banken daran, ihrer Rolle als Geldgeber für Wachstum nachzukommen.

profil: Die zehn Milliarden, die Sie angesprochen haben, flossen in Schutzmechanismen, die nach der Finanzkrise aufgezogen wurden, um einen volkswirtschaftlichen Schaden im Falle einer Bankenpleite zu vermeiden. Übergewinne würden direkt ins Bundesbudget fließen.

Habeler-Drabek:

Ja, das stimmt.

James:

Zur Frage von Bankensteuern: Das hat in Ungarn eine lange Geschichte, auch in Polen. Viele haben dort Kredite in Euro oder in Schweizer Franken aufgenommen, weil die Zinsen günstiger waren als in der heimischen Währung. Diese Menschen hatten dann ein sehr böses Erwachen, als diese Kredite plötzlich teurer wurden. Und die Banken, die diese Kredite begeben haben, wurden zu Recht von den Regierungen in die Pflicht genommen. Aber was wir jetzt auf dem Zinsmarkt erleben, ist eine Normalisierung.