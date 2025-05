Sorgen um KTM-Standort: Frag doch den Inder

Fakt ist: Ohne das Geld aus Indien wäre KTM vermutlich ganz in den Konkurs geschlittert und es wäre zu einem Abverkauf und zur Zerschlagung der Gruppe gekommen. Bajaj bekommt aber für sein Geld nichts weniger als die absolute Kontrolle über KTM. Der indische Konzern soll 100 Prozent an der Pierer Bajaj AG übernehmen, einer zentralen Gesellschaft in der Eigentümerstruktur von KTM. Vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung, aber es dürfte sich hierbei um eine Formalität handeln. Damit wäre Stefan Pierer, der KTM zum größten Motorradhersteller Europas ausbaute, ganz aus dem Rennen. Derzeit hält seine Pierer Industrie AG noch 50,1 Prozent an Pierer Bajaj, die wiederum 74,18 Prozent an Pierer Mobility AG hält, der Konzernmutter von KTM. Dem indischen Co-Investoren gehörten bisher 49,9 Prozent der Anteile an der Pierer Bajaj.

2023 erwirtschaftete KMT noch einen Rekordumsatz von fast zwei Milliarden Euro. Nur ein Jahr später legte das Unternehmen die drittgrößte Firmenpleite der Zweiten Republik hin – nach Signa und der Alpine-Pleite. Ende 2024 mussten die KTM AG und kurze Zeit später ihre Töchter KTM Components und KTM Forschung und Entwicklung Insolvenz anmelden. Die Passiva beliefen sich auf 1,8 Milliarden Euro. Ein ganzer Jahresvorrat an Motorrädern konnte nicht verkauft werden. Über 1.850 Mitarbeiter haben bereits ihre Jobs verloren. Für 2025 waren insgesamt 220 Kündigungen geplant. Die Gläubiger, darunter zahlreiche Banken und Zulieferer in Oberösterreich, stimmten schließlich einem Sanierungsverfahren und einer Gläubigerquote von 30 Prozent ihrer offenen Forderungen zu. Spätestens am Freitag sollte dieses Geld auf ihren Konten eingelangt sein.

Ein Ort, ein Werk

Ortswechsel nach Mattighofen. Ein Ort, ein Werk. So in etwa könnte man die Bedeutung von KTM, dem Motorradhersteller, für die Marktgemeinde auf den Punkt bringen. Fährt man über die Südwest-Einfahrt in den Ort, reihen sich gleich hinter der Ortstafel die orange-grauen, langen Produktionshallen von KTM aneinander. Jeder im Ort arbeitet selbst bei KTM, oder hat zumindest Freunde oder Verwandte, die tagein tagaus in die orangen Hallen zur Arbeit gehen. Für zahlreiche kleinere Zulieferbetriebe, Catering-Unternehmen und Händler war KTM die wichtigste Einnahmequelle.

Fast 4000 Mitarbeiter hat das Unternehmen in Österreich, rund 1300 weitere arbeiten im Ausland für die Gruppe. Doch während in den Büros und in der Buchhaltung in den vergangenen Wochen einiges los war, sitzen die Produktionsmitarbeiter seit geraumer Zeit wieder zu Hause – vorerst bis 28. Juli, wie es aus dem Unternehmen heißt. Danach muss KTM schnell viele Motorräder produzieren und sie auf dem Weltmarkt verkaufen. Davon wird abhängen, wie rasch und wie nachhaltig die Sanierung ausfällt. Auf einem der wichtigsten KTM-Märkte, den USA, läuft es derzeit aber nicht wie erhofft. Die erratische Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump, die Zölle auf Aluminium und Stahl, die Unsicherheit, wie es weitergeht haben die Konsumstimmung dort deutlich getrübt. Zudem halten sich US-Händler und Unternehmen derzeit mit größeren Investitionen zurück. Diese Gemengelage könnte für KTM zum Stolperstein auf dem US-Markt werden.

Und kaum waren die Produktionsbänder nach der langen Winterpause wieder angelaufen, stellte KTM Ende April überraschen die Produktion wieder ein. Das Management rund um den neuen CEO Gottfried Neumeister rechtfertigte den Produktionsstopp mit Lieferunterbrechungen. Tatsächlich wollten etliche Zulieferer der strauchelnden KTM nur gegen Vorauskassa Bauteile liefern. Zu groß war die Sorge, dass man sich selbst am Ende als Gläubiger bei KTM anstellen muss. Diese Sorge dürfte jetzt dank der indischen Millionenspritze vorerst zerstreut sein. Eine andere aber bleibt.

„Wir werten die 600 Millionen Euro schwere Investition auch als ein klares Bekenntnis zum Standort und zu Mattighofen“, sagt Bürgermeister Daniel Lang. Auf einen Termin beim Management wartet Lang allerdings noch immer. Die 7750-Seelen-Gemeinde hatte bisher etwas, worum sie derzeit viele heimische Gemeinden beneiden – ein grundsolides Gemeindebudget. Und nicht wenig hat KTM dazu beigetragen – direkt über die Kommunalsteuer, und indirekt über die zahlreichen Mitarbeiter und Betriebe, die für KTM arbeiten. 25 Millionen Euro betrug der Gemeindehaushalt zuletzt. Von den 8 Millionen Euro Kommunalsteuer kamen 3,5 Millionen zuletzt von KTM.