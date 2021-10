Kurz-Chats: Ex-Wifo-Chef Badelt über Polit-Interventionen

profil: Herr Professor, wie wir seit Kurzem wissen, berichtete Thomas Schmid im Juni 2017 an Sebastian Kurz, dass er mit den heimischen Wirtschaftsforschern telefoniert habe und wer davon „auf Linie“ zu bringen sei. Können Sie sich an dieses Gespräch noch erinnern?

Badelt: An ein solches Gespräch kann ich mich nicht erinnern. Er hat mich in dem Chat als „Wendehals“ bezeichnet, was ich als Kompliment empfinde. Ich war immer stolz darauf, dass ich eine fachliche Meinung vertrete, unabhängig davon, ob diese der Linie einer bestimmten Partei entsprach oder nicht. Manchmal hat sie sich mit der wirtschaftspolitischen Linie der SPÖ überschnitten, manchmal mit jener der ÖVP und manchmal mit der der Grünen.

profil: Meines Wissens hat Thomas Schmid im Sommer 2017 versucht, ordentlich umzurühren …

Badelt: Anfang August 2017 gab es auf meine Initiative, weil der neue Fördervertrag anstand, einen Termin. Bei einem Mittagessen hat mir Thomas Schmid sehr rüde eröffnet, dass das Finanzministerium die Wifo-Grundsubvention um eine Million, also um ein Viertel, kürzen wolle. Ich war davon völlig überrascht und wirklich wütend. Ich war erst kurz Wifo-Chef und dachte mir, ich bin sicher nicht der, der das Wifo finanziell zu Grabe trägt, und habe mit meinem Rücktritt gedroht. Dann sind einige Wochen vergangen, in denen ich versucht habe, über andere Kanäle auf Finanzminister Schelling und Schmid einzuwirken. Ich habe alle möglichen Leute angerufen, bei denen ich einen Draht ins Finanzministerium vermutet habe. Das hat aber nicht wirklich was bewirkt.