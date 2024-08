Mastercard-Chef: „Niemand arbeitet an der Abschaffung des Bargelds“

Brönner

Die Intensität und Emotionalität haben mich schon überrascht. Die Debatte war sehr aufgeladen und zugespitzt. Niemand – weder der Gesetzgeber noch die Privatwirtschaft – arbeitet an einer Abschaffung des Bargelds. Rund 60 Prozent der Transaktionen an den Geschäftskassen finden in bar statt. Wir haben im EU-Vergleich ein sehr dichtes Bankomatennetzwerk. Trotz des Anstiegs der Kartenzahlungen kommen wir in absehbarer Zeit in kein Szenario, in dem Bargeld keine Rolle mehr spielt. Da ist viel Panikmache dabei.

Die Europäische Zentralbank (EZB) testet gerade den digitalen Euro als Antwort auf Kryptowährungen und andere digitale Währungen wie den chinesischen E-Yuan. Vonseiten der Banken und Kreditkartenanbieter kam Kritik. Warum?

Brönner

Wir begrüßen grundsätzlich die Ziele der EU, stärker in die Digitalisierung des Zahlungsverkehrs zu investieren. Es gibt aber durchaus noch offene Fragen zur Ausgestaltung, zu Vergütungsmechaniken und vielem mehr. Seitens der Konsumentinnen und Konsumenten höre ich am häufigsten die Frage, was durch den digitalen Euro ermöglicht werden soll, das heute nicht ohnehin schon angeboten wird. Es gibt hier aber mitunter auch Ängste, die nicht faktisch begründet sind, wie beispielsweise, dass der digitale Euro die eben thematisierte Abschaffung des Bargelds befördern solle.