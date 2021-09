Mehr Transparenz bei Umweltdaten: Ministerium plant Gesetzesnovelle

Wie profil in seiner aktuellen Ausgabe berichtet, plant das Klimaschutzministerium eine Novelle des österreichischen Umweltinformationsgesetzes. Auslöser ist eine höchstgerichtliche Entscheidung in einem Streit um die Freigabe von Abwasserdaten in Niederösterreich. profil machte die Angelegenheit im Oktober 2020 öffentlich: Die Bezirkshauptmannschaft Mistelbach (NÖ) hatte einem Landwirt bestimmte Auskünfte zu Abwässern eines Chemiekonzerns, die in den Fluss Thaya eingeleitet werden, verweigert. Begründung: Betriebsgeheimnis. Das Unternehmen – die Firma Jungbunzlauer – hatte eingewandt, dass durch die Weitergabe bestimmter Daten Rückschlüsse auf die Produktion gezogen werden könnten.