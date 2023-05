Mittelschicht beim Pfandleiher: Goldkette gegen Miete

Armut und finanzielle Not sind weder so romantisch noch so pathetisch wie in O. Henrys Geschichte. Aber sie werden nach wie vor beim Pfandleiher besonders sichtbar. Und dieser hat inflationsbedingt gerade Hochkonjunktur. „Seit ein paar Monaten haben wir fast jeden Tag volles Haus“, erzählt Alexander Wolf, Schätzmeister und Leiter der Dorotheum-Pfandfiliale in der Wiener Lugner City im 15. Gemeindebezirk. „Viele Leute erzählen uns, dass sie wegen der gestiegenen Stromrechnung kommen. Sie bringen alle möglichen Gegenstände mit – Goldschmuck, Uhren, Handys. Viele gehen dann gleich weiter in den Supermarkt einkaufen“, erzählt er. Innerhalb einer Stunde stellen sich vier Kundinnen und zwei Kunden am Schalter an. Das Pfandgeschäft ist ein guter Krisenindikator: Wenn die Kaufkraft sinkt, floriert das Business.

In der Kurzgeschichte „Das Geschenk der Weisen“ des New Yorker Schriftstellers O. Henry aus dem Jahr 1905 ist das junge Ehepaar Jim und Della Young sehr verliebt und sehr arm. Es ist Weihnachten. Della möchte ihrem Mann eine Kette für seine kostbare Taschenuhr, ein Erbstück, kaufen und verkauft deshalb ihr langes, prächtiges Haar an einen Perückenmacher. Jim will Della ein teures Kammset aus Schildplatt für ihre verführerische Mähne kaufen – und verpfändet dafür seine Taschenuhr.

Eine junge Mutter mit Kinderwagen lässt eine Goldkette und zwei Ringe da und bekommt dafür 700 Euro in bar. Ein Herr mittleren Alters hat weniger Glück: Die Uhr – im Mid-Century Vintage-Stil würde man im Modejargon dazu sagen – ist beschädigt und deshalb nichts wert. Er geht wieder, obwohl er das Geld dringend brauchen würde. „Seit einigen Wochen merken wir auch, dass Kunden immer wieder alles zu Hause zusammenkratzen, was sich irgendwie verwerten lässt. Sie kommen mit Kleinigkeiten wie Kopfhörern und wollen 20, 30 Euro haben“, erzählt Wolf. Das sei nicht neu, aber früher seien solche Fälle eher die Ausnahme gewesen.

Das Dorotheum ist vor allem als Juwelier und Auktionshaus bekannt. Es ist aber auch Österreichs größter Pfandleiher. Seit 1707 versetzen hier Menschen, die schnell Bargeld brauchen, Schmuck und Co, gegen Zinsen und Gebühren natürlich. Das Haus erwirtschaftete 2021 einen Umsatz von 93,78 Millionen Euro, wovon nicht ganz ein Fünftel auf das Pfandgeschäft entfielen. Heuer könnte der Umsatz aus der Pfandleihe aber deutlich steigen, weil wieder mehr Wertgegenstände „bei der Tante Dorothee“ landen, wie man den ehemaligen k. u. k. Pfandleiher im Altwienerischen nennt. Seit Anfang 2022 sind die sogenannten Neubelehnungen beim Dorotheum um 20 Prozent gestiegen. Seit Anfang dieses Jahres gebe es einen regelrechten Boom, vor allem bei Neukunden, erklärt Michael Holubowsky, Bereichsleiter Pfand beim Dorotheum.

Herr Holubowsky sitzt in seinem Büro in der Firmenzentrale im prunkvollen Palais Dorotheum in der Dorotheergasse 17 in Wien. In der Eingangshalle sind Colliers, mit Diamanten besetzte Broschen im Jugendstil und Luxusuhren um zigtausend Euro in Vitrinen hinter Panzerglas ausgestellt. Durch den Ausstellungsraum geht es hinten rechts in die Büroräumlichkeiten und die weniger prunkvolle Pfandannahme des Dorotheums. Hier werden die Wertgegenstände von Kundinnen und Kunden übernommen, geschätzt und kuvertiert. Im „Labor“ untersuchen die Schätzmeisterinnen und -meister zum Beispiel mittels Laser die Schliffsymmetrie von Diamanten oder prüfen die Echtheit von Rolex-Uhren unter dem Mikroskop.

Wert der Gegenstände gestiegen

„Die Pfandleihe ist in der Mittelschicht angekommen“, erzählt Holubowsky. Das merke man am Wert der Gegenstände, der zuletzt etwas gestiegen sei. Normalerweise betragen die durchschnittlichen Darlehen 800 Euro. Jetzt kämen aber immer öfter Pensionistinnen oder Angestellte aus der klassischen Mittelschicht, die sich früher hochwertigeren Schmuck oder bessere Tablets geleistet haben.

Das Pfandrecht ist in Österreich gesetzlich streng geregelt, um Wucher und Missbrauch zu vermeiden. Versetzte Gegenstände müssen mindestens zwei Monate lang aufbewahrt werden, bevor sie weiterverkauft oder eingeschmolzen werden dürfen. Der monatliche Pfandzins beträgt rund ein Prozent der geschätzten Summe, hinzu kommen Gebühren fürs Schätzen und Aufbewahren. Wer zum Beispiel einen Ring um 800 Euro versetzt, kann ihn einen Monat später um rund 828 Euro auslösen. Im Gegensatz zum Kredit, ist der Pfandschein kein Schuldschein, man schuldet diese 800 Euro also niemandem, weil man den Ring ja nicht abholen muss. Und je nach Pfandsumme und Pfanddauer ist das Versetzen günstiger als die Überziehungszinsen am Girokonto.