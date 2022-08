Neue Ermittlungsergebnisse in der Causa Tojner: Jump & Run

Diese Listen wurden von der Bank augenscheinlich mit Vertretern der Jump und der Run gemeinsam erstellt. Ein diesbezügliches Mail richtete die Erste allerdings nicht an jenen Anwalt, der formell als wirtschaftlich Berechtigter der Firmen auftrat, sondern an eine Mitarbeiterin Tojners bei dessen Firma „Wertinvest“. Das Mail – und die Listen in dessen Anhang – stammen aus dem Jänner 2016. Das war relativ kurz nach dem Ankauf der Immobilien von Gesfö und Riedenhof. Gemäß Liste gab es jedoch bereits damals einen „Abverkaufsplan“, dem zufolge sechs dieser Immobilien ein halbes Jahr später um mehr als 25 Millionen Euro veräußert werden sollten. Genau so kam es dann auch (mit einem Preisunterschied von lediglich 2500 Euro bei einer der Immobilien). Die früheren Ankaufspreise der sechs Liegenschaften hatten sich hingegen insgesamt gerade einmal auf 7,5 Millionen Euro belaufen.

Um 7,5 Millionen gekauft, um 25 Millionen Euro verkauft: Ein mehr als ordentlicher Gewinn für die Run, die in der Zwischenzeit einen neuen Namen erhalten hatte. Die Zwischenfirmen mussten laut Bankunterlagen nicht einmal Eigenkapital beisteuern. Auf der anderen Seite ein augenscheinlich maues Geschäft für Gesfö und Riedenhof. Zur damaligen Zeit lief noch das Verfahren zur Festlegung der Abschlagszahlungen an das Land bezüglich der Gemeinnützigkeit (dieses endete im August 2016).

Die Ermittler müssen nun klären, ob hier ein von langer Hand orchestrierter Aus- und Weiterverkauf stattfand – und ob gegebenenfalls damit dem Land niedrigere Vermögenswerte der Wohnbaufirmen vorgetäuscht werden sollten. Tojner-Anwalt Karl Liebenwein betont auf profil-Anfrage, die Immobilien seien von den Wohnbaugesellschaften „ausschließlich zu von unabhängigen Gutachtern festgestellten Verkehrswerten veräußert“ worden. Der Verkauf sei nach Entzug der Gemeinnützigkeit erfolgt. Die Wertinvest wiederum sei „im Rahmen eines Managementvetrags für die Gesfö und Riedenhof“ tätig geworden.

Ein Mitarbeiter der Erste Bank hielt Anfang 2015 zur Rolle Tojners fest: „Das Riedenhof-Paket hat hohes Gewinnpotential und es sind letztlich die Kontakte von Dr. Tojner, die Jump Immobilien diesen Ankauf ermöglichen. Mittelfristig wird Dr. Tojner seine Kaufoption an Jump ziehen und so die Gewinne für sich selbst lukrieren.“ Eine als Zeugin befragte Mitarbeiterin beteuerte jedoch, für sie sei Tojner in diesem Zusammenhang „erst nach 2017“ erkennbar aufgetreten.

Die Frage der tatsächlichen Eigentümerschaft ist für die Causa zentral. Schließlich ergibt es einen großen Unterschied bei der Einschätzung der Marktüblichkeit, ob Wohnbaufirmen Transaktionen mit unabhängigen Dritten durchführen – oder in Wahrheit mit dem eigenen Eigentümer. Noch dazu, falls Letzterer verdeckt agieren würde. Formell hatte Tojner mit den Besitzverhältnissen von Gesfö und Riedenhof damals nichts zu tun – mit jenen von Jump und Run schon gar nicht. Der Investor beteuerte stets, Gesfö und Riedenhof erst 2017 in seine Firmengruppe integriert zu haben. Bei den Zwischenfirmen Jump und Run trat ursprünglich ein Anwalt als Eigentümer auf. Nach Start des Ermittlungsverfahrens gab dieser jedoch an, als Treuhänder für Tojner tätig gewesen zu sein. Tojners Anwälte bestritten dies damals umgehend und vehement.