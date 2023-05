OMV-Hauptversammlung: Unruhe vor dem Sturm

Aus gleich mehreren Richtungen nähern sich der OMV Turbulenzen: Bei der Petrochemie-Sparte und der Kunststoff-Tochter Borealis deuten sich mögliche Umbrüche an. Der Gasliefervertrag mit der staatlichen russischen Gazprom ist der Politik ein Dorn im Auge, weil Österreich damit mittlerweile einer der wenigen verbliebenen Großabnehmer von russischem Gas in der EU ist. Und nach dem vorzeitigen Abgang von Mark Garret benötigt das Unternehmen einen neuen Aufsichtsratschef. Die ÖBAG hat im April den deutschen Energiemanager Lutz Feldmann als Nachfolger vorgeschlagen. Feldmann gilt in der Branche als Mann der Fossilen. Das interpretieren Beobachter als mögliches Zeichen dafür, dass sich die OMV künftig wieder stärker auf ihr Öl- und Gasgeschäft konzentrieren soll. Eigentlich wollte die OMV bis 2030 grüner werden, weniger Erdöl verbrennen und es mehr mittels Petrochemie veredeln. Die Chemie-Zukunft der OMV scheint aber zunehmend ungewiss.

Üblicherweise sind die jährlichen Aktionärstreffen großer börsennotierter Konzerne Veranstaltungen, bei denen Lobreden geschwungen werden und sich dann die Kleinanleger übers groß angelegte Buffet hermachen. Doch wenn am kommenden Mittwoch in der Messe Wien die Aktionärinnen und Aktionäre der OMV AG zur diesjährigen Hauptversammlung zusammentreten, geht es um mehr als um Smalltalk und die Abwicklung unternehmensrechtlicher Formalitäten. Beim teilstaatlichen Öl- und Gaskonzern stehen die Zeichen auf Sturm. Das wohl wichtigste Industrieunternehmen des Landes befindet sich in der vielleicht größten Krise seiner jüngeren Geschichte: Richtungs- und Personaldebatten prägen das Bild eines Konzerns, der nicht und nicht zur Ruhe kommt. Dabei ist die Bedeutung der OMV für Österreich aktuell wohl so groß wie nie zuvor: Einerseits spielt sie eine zentrale Rolle bei der Sicherstellung der Gasversorgung vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Andererseits soll sie eine Lösung für die bis dato ungenügend beantwortete Zukunftsfrage mitentwickeln, wie Österreich möglichst rasch die Nutzung klimaschädlicher fossiler Energieträger reduzieren kann.

Im Dezember des Vorjahres hat die Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) die OMV-Anteile des Staatsfonds Mubadala übernommen und hält damit 24,9 Prozent des Konzerns und 25 Prozent an der Borealis. Das Closing ist noch ausständig, weil behördliche Genehmigungen in Österreich und Abu Dhabi fehlen. Nun soll Adnoc jedoch an einer Mehrheit an der Borealis interessiert sein, wie auch der „Kurier" berichtete. Das Unternehmen möchte dem Vernehmen nach seine Petrochemie-Anteile an NOVA Chemicals, Borouge (54 Prozent gehören Adnoc, 36 Prozent Boralis, der Rest wurde an die Börse gebracht, Anm.) und der Borealis auf arabischem Boden bündeln, bräuchte dafür aber eine komfortable Mehrheit an der Borealis. Als bezahlter externer Berater für die Adnoc fungiert derzeit: Rainer Seele.

„Die OMV hat vor drei Jahren die Borealis-Anteile um sehr viel Geld gekauft, und jetzt sollen sie wieder rückabgewickelt werden? Das macht betriebswirtschaftlich keinen Sinn“, empört sich Neos-Budgetsprecherin Karin Doppelbauer. Die Abgeordnete will im Rahmen einer parlamentarischen Anfrage vom Finanzminister wissen, ob mit Vertretern von Abu Dhabi über eine mögliche Veräußerung beziehungsweise Rückabwicklung von Borealis-Anteilen an die Adnoc gesprochen wurde – und ob im Gegenzug mögliche Lieferungen von Flüssiggas verhandelt werden. Auf profil-Nachfrage heißt es aus dem Finanzministerium eher kryptisch: „Abu Dhabi ist ein wichtiger Partner für die Republik Österreich. Daher war ein Austausch über aktuelle Themen sinnvoll, der auch in der Vergangenheit traditionell sehr regelmäßig passierte. Auch abseits der besonders drängenden Energie-Fragen gibt es zahlreiche Themen, die die strategische Partnerschaft betreffen. Natürlich ist die Diversifizierung der Energieversorgung Thema aller solcher Gespräche.“ Zu Fragen über die Borealis verweist man auf die OMV. Dort wiederum heißt es: „Zum jetzigen Zeitpunkt werden wir keine Gerüchte oder Marktspekulationen kommentieren.“ Ein Dementi klingt anders.

Inoffiziell erfuhr profil, dass sehr wohl Überlegungen über die Zukunft und den künftigen Verbleib der Borealis angestellt werden. „Wenn Adnoc und OMV jeweils eine eigene Petrochemie-Strategie verfolgen, wären sie auf dem Weltmarkt Konkurrenten“, sagt ein Insider. Rein betriebswirtschaftlich ist das zumindest aus Sicht Adnocs unlogisch und unerwünscht. Rainer Seele könnte eine mögliche Borealis-Übernahme nun, wie aus seinem ehemaligen Umfeld zu hören ist, beratend orchestrieren. Bis Redaktionsschluss blieb eine Anfrage von profil seitens der Adnoc unbeantwortet.