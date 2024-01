OMV klagte Rumänien vor Schiedsgericht

Die Schiedsklage, die OMV Petrom im Juni 2023 eingebracht hat, soll in Zusammenhang mit Gas-Förderbestimmungen rund um das Schwarzmeer-Gasfeld Neptun Deep stehen. Das Gasfeld gehört zu gleichen Teilen der OMV Petrom und dem rumänischen, teilstaatlichen Gaslieferanten Romgaz. profil berichtete.

Laut rumänischen Medien soll der sogenannte Artikel 20 des Offshore-Gesetzes auf dem Prüfstand stehen. Dieser würde es dem Staat erlauben, Gaspreis- und Ausfuhrbeschränkungen zum Schutz der eigenen Haushalte einzuführen. Ebenfalls im Fokus stehe die Umsetzung der auf EU-Ebene eingeführten Solidaritätsabgabe oder Übergewinnsteuer für fossile Konzerne.

Weitere Schiedsklagen

Auf Nachfrage will die OMV laufende Schiedsverfahren nicht kommentieren und verweist auf die Stellungnahme in einer Online-Konferenz mit Analysten am 22. Juni. Dort heißt es: „Da das Unternehmen noch nicht die erforderlichen Klarstellungen zum Einreichungstermin des Entwicklungsplans und zum Offshore-Gesetz erhalten hat, musste es den im Erdölkonzessionsvertrag vorgesehenen Streitbeilegungsmechanismus anwenden.“ Das werde aber keine Auswirkungen auf das Tempo des Projekts haben. Das erste Gas aus dem Schwarzen Meer soll 2027 fließen.

Rumänien wurde übrigens schon 2017, 2020 und zwei Mal 2022 von der OMV geklagt. Im Fokus standen damals Auflagen und Kosten für die OMV Petrom in Zusammenhang mit der Schließung von Bohrlöchern und Umweltsanierungsarbeiten. Der Großteil der Verfahren läuft noch, wie dem OMV-Geschäftsbericht zu entnehmen ist. Der Beziehungsstatus zwischen dem heimischen Mineralölkonzern und Rumänien ist jedenfalls kompliziert.