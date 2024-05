OMV: Milliarden-Schlacht mit Gazprom

2018 feierte man noch „Goldene Hochzeit“ in der Wiener Hofburg – das 50-jährige Bestehen der Gaslieferverträge zwischen der österreichischen OMV und der staatlichen russische Gazprom. Mit dabei: unter anderem Wladimir Putin und Sebastian Kurz. Der Angriff Russlands auf die Ukraine im Februar 2022 hat dazu geführt, dass die vertraglich noch auf Jahrzehnte aneinandergebundenen „Eheleute“ OMV und Gazprom mittlerweile vorzugsweise per Anwalt miteinander kommunizieren.

Die OMV betreibt seit dem vergangenen Jahr ein internationales Schiedsverfahren gegen Gazprom. Auf der Hauptversammlung des teilstaatlichen österreichischen Energiekonzerns am Dienstag gewährte das Management Einblicke in den Rechtsstreit. Hintergrund sind demnach Schadenersatzforderungen aus entgangenen Einkünften aus einem Joint Venture bei einem Gasfeld in Russland. Der Klagsbetrag belaufe sich auf 1,28 Milliarden Euro – dies für den Zeitraum von Februar 2022 bis Juni 2023. Die Anwaltskosten der OMV für das Schiedsverfahren machen mittlerweile rund eine Million Euro aus – vertreten werde der Konzern durch eine Londoner Kanzlei und deren Partnerkanzleien. Für das Gericht selbst seien bisher Kosten von rund 300.000 Euro angefallen.

Russland wiederum hat versucht, der OMV ihre Beteiligung am sibirischen Gasfeld „Juschno Rosskoje“ per Dekret wegzunehmen. OMV-Generaldirektor Alfred Stern sprach auf der Hauptversammlung diesbezüglich von „Enteignung“. In Reaktion auf das Vorgehen per Schiedsverfahren habe Gazprom Gegenklagen eingebracht – und zwar vor russischen Gerichten. Ein solches Gericht in St. Petersburg hat Gazprom vor einigen Tagen Recht gegeben. „Wir erkennen den Gerichtsstand nicht an“, sagte Stern vor den Aktionären. Diesbezüglich sei vertraglich anderes vereinbart. Die OMV wiederum halte sich „an geltendes Recht und bestehende Verträge“. Aufgrund von Diversifizierungsbemühungen sei die OMV jedenfalls in der Lage, ihre Kunden auch dann zu beliefern, falls russische Gaslieferungen ausbleiben sollten, hielt Stern fest.