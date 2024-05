Pleite bei umstrittenen Immo-Unternehmer

Republik als Gläubigerin

Höhere Kreditzinsen und damit geringere Renditen bei Bauvorhaben; deutlich höhere Baukosten als noch vor Beginn des Ukrainekrieges; Inflation und strengere Regeln bei der Kreditvergabe: eine toxische Mischung, die schon einigen Unternehmen aus der Bau- und Immobilienbranche zum Verhängnis wurde und noch werden wird. Wer diese Gemengelage durchstehen will, braucht ein solides Fundament.

Wie es um das Neugebauer’sche Imperium steht, ist nicht so einfach zu durchblicken. Dabei ist das Geschäftsmodell simpel: Der Niederösterreicher kauft Zinshäuser und Altbauten in Wien und Umgebung, revitalisiert sie und verkauft die Immobilien. Für jedes Projekt wird – wie in der Immobranche nicht unüblich – eine eigene Gesellschaft gegründet. Rund 40 Unternehmen umfasst die LNR-Gruppe mittlerweile. An der Spitze steht die NL Venture Capital GmbH; Neugebauer ist alleiniger Inhaber. Die GmbH ist an mehreren Gesellschaften direkt beteiligt, unter anderen mehrheitlich an der LNR Development. Diese ist wiederum die Mutter der meisten Projektgesellschaften.

Die Rolex am Handgelenk, der gelbe Maserati am Firmenparkplatz: Finanziell Werthaltiges stellt Neugebauer durchaus gerne zur Schau. Etwas verschämter zeigt er sich, wenn es um die wirtschaftliche Verfasstheit seiner Unternehmungen geht. Wer im Firmenbuch nach den Bilanzen seiner Unternehmen sucht, muss feststellen, dass kaum aktuelle zu finden sind. „Aus unserer Sicht ist Vorsicht geboten, weil in weiten Teilen der Gruppe die Unternehmen keine Bilanz für das Jahr 2022 und teilweise auch nicht für 2021 hinterlegt haben“, heißt es vonseiten des KSV 1870 (Kreditschutzverband). Der Bilanzhinterlegungspflicht komme Neugebauer jedenfalls nicht nach, und so sei auch eine Einschätzung der finanziellen Situation seriös kaum möglich, erklärt der Kreditschutzverband. „Unsererseits wurden alle Bilanzen entsprechend eingereicht. Sofern im Firmenbuch noch keine Veröffentlichung ersichtlich ist, liegt das daran, dass diese vom Firmenbuch noch nicht verarbeitet wurden“, behauptet Neugebauer gegenüber profil. Dem widerspricht Barbara Rath-Ruggenthaler. Sie ist Vizepräsidentin des Handelsgerichts Wien, welches das Firmenbuch führt: „Sobald die Unterlagen vonseiten der Unternehmen eingetroffen sind, werden sie innerhalb von drei bis vier Tagen veröffentlicht.“

Sind die Zahlen so, dass man sie nicht veröffentlichen möchte? „Sie sind weder gut noch schlecht, sondern entsprechen dem Bilanzbild einer Projektgesellschaft“, meint Neugebauer.